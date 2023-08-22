社區遊戲器台與14歲女合意性交 電悍工逞慾遭家長當場撞見

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聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄曾姓男子去年11月透過交友軟體與14歲少女交往，曾男明知女方不滿16歲，仍兩度於女方住家臥室及社區遊戲器材平台上，發生性行為，後經女方家長撞見報警，法院依曾男性交犯行分別判刑6月、8月，可上訴。

判決書指出，去年11月10日曾男透過交友軟體「探探」，第一天結識年僅14歲少女就與她初嘗禁果，同日兩人交往成為男女朋友。

當天曾男下午1時許進14歲少女位岡山住處的房內，在不違背少女意願下，二人褪脫衣物，發生性行為。

同年12月28日晚間9時10分許，兩人在少女住處社區的兒童遊戲設施平台陰暗處，曾男以手伸入少女衣內撫摸胸部，再進行合意性交。

少女父親因發現女兒不在家，外出尋找途經兒童遊戲設施，驚見曾男與女兒面對面相互擁抱正在遊戲器材上進行性行為，當場大聲喝斥，少女嚇得來不及穿上褲子，衣不蔽體站了起來，怒少女父親氣憤報警處理。

事後檢警從兩人手機紀錄中查出相約性行為的對話內容，鑑定出少女內褲、陰道及外陰部均驗有曾男DNA，因曾男觸犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，兩度犯行犯意各別，法院認為應予分論併罰。

法院審酌，曾男與少女情慾衝動雖是在兩情相悅下，但曾男明知對方年僅14歲，性觀念尚未成熟，仍發生性交行為，對其後續身心成長均造成負面影響；且曾男前年就有對未滿14歲女子的猥褻前科，不知悔改，顯見被告性觀念有重大偏差。

曾男入監前從事電焊工，月收入約4萬元，他表明因在監執行，無力賠償女方家屬，未能達成和解或調解。合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決曾男依2件性交罪，各判刑6月、8月，全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影
橋頭地方法院外觀。記者古和純／攝影

性行為 交友軟體 猥褻

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