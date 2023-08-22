攝影師遭控性侵偷拍 影片中有說有笑外拍女誣告被判6月
一名外拍攝影師，遭控在台北某溫泉飯店強制性侵女子，還偷拍性愛影片，鬧上官司後攝影師獲不起訴處分，攝影師反告外拍女子誣告罪。士林地方法院審結，認定合意性交，2人在畫面中有說有笑，還談攝錄價碼，依誣告罪判處女子有期徒刑6月。
攝影師挨告喊約，2020年4月8日他和女子在溫泉飯店，使用的是大型單眼相機，不可能是偷拍，發生性行為跟拍攝影都經女子同意。士林地檢署不起訴後，攝影師反告女子誣告罪。
士林地院日前勘驗影片，女子全裸入鏡與攝影師口交，女子在性交過程中說「現在這個行為可以收錢嗎？」攝影師回答「可以啊看妳啊」，女子回答「你剛剛錄影了要1萬元」，攝影師則說「會刪掉」。
女子辯稱，非合意性交，不知道對方拍影片，沒有誣告。辯護人稱，她是受害後非典型反應，不應該以無強烈反應就認為合意，女子有收到5千元「驚嚇費」。
合議庭認定，2人在性交過程有說有笑，還有看鏡頭，認定合意性交，且女子知道正被拍攝性交過程，否則怎麼會性行為過程中談論攝錄價碼，不採信驚嚇費說詞。至於，女子的朋友到庭作證，女子遭攝影師性侵、沒有從事大尺度拍攝、力氣不夠大推不開等，是朋友聽從女子的片面之詞。
女子案發持續喜愛的跳舞、唱歌活動，案發後一周對話紀錄，沒有提到強制性交、偷拍等情狀，反而傳「你很疼我、我很感激」等語。
合議庭審酌，女子擅自申告誣指攝影師對她強制性交、妨害秘密，使攝影師有遭受刑事處罰危險，影響刑事案件偵查正確性，且妨害性自主罪名負面觀感強烈，嚴重影響攝影師名譽，女子否認犯行，未坦然面對自己過錯，考量無前科等，依誣告罪判處6月徒刑。
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