摸鳥取暖？63歲藝術家遭無照學生追撞竟性侵他 二審加重判刑

一名學生無照騎機車上課，撞上前方緊急煞車的機車騎士、63歲黃姓藝術家，黃倒地後，學生怕無照騎車肇事要吃罰單，建議黃到醫院驗傷。詎料，黃利用學生憂懼心理，竟將手伸入對方內褲撫摸生殖器，還把學生帶到小巷戳肛門，學生回家後情緒崩潰，家人報警。士林地方法院依強制性交罪判黃4年徒刑，台灣高等法院今加重為4年10月刑。

黃畢業於中正理工畢業，已離婚，以藝術家、歌唱家、畫家自居。

2020年11月3日，學生騎車上學途中，在淡水一家檳榔攤前，因前方的機車緊急煞車，他從後方追撞，導致騎士黃重生倒地受傷。學生對於車禍賠償極度焦慮，黃沒有嚴重傷勢，卻不斷誇大自己受傷，揚言要索取高額賠償。學生畏懼又不敢報警，直接建議黃去醫院驗傷。

兩人分別騎機車去醫院，黃途中聲稱要休息，卻跨坐到學生機車後座環抱他，還伸手摸學生生殖器10分鐘。黃見學生不敢反抗，食髓知味，將學生帶往路邊小巷隱密處，褪去學生的褲子繼續撫摸，甚至還將手指插進對方肛門。學生帶著愁容回家，家長察覺有異，這才發現兒子遭性侵，通報淡水分局警方。

黃重生辯稱只是「輕輕握著陰莖」，沒有用手指頭侵入肛門，學生一開始有稍微勃起，但一下就軟了，根本就沒有要替對方打手槍。黃說，學生問他「這樣可以抵車禍的賠償嗎？」，他還回「不可以」「你千萬不要出賣身體」。

黃還說學生抱怨他的家庭很糟糕，父母都是臨時工，他要工作幫父母還債，聊天過程中才知道對方沒有駕照，說「再過這幾天就18歲就可以考駕照了」。他要求學生賠償1萬2千元，但後來對方一毛錢也沒有還他。

士院發現，黃在事發後即自行騎車回松山住所，沒有就醫，可見傷害甚微，他辯稱車禍後全身不舒服並覺得寒冷，因此需要環抱學生並並「撫摸生殖器取暖」的說法根本不足採。士院批黃與學生年紀差了四十多歲，卻利用刑事、民事責任讓學生感到害怕，一再撫摸、戳肛，導致學生生活在恐懼，判他4年徒刑。