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涉性侵稚齡3姊妹畏罪墜樓 他是20年前「大貓偷拍案」主角

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市權姓男子涉嫌性侵友人託他照顧，都未滿12歲的3姊妹。權男就是22年前犯下以迷藥性侵多名少女，判刑10年的「大貓系列」偷拍案主角權自立，出獄後改名。警方查出昨天他在桃園一所大學上職前訓練課程，持拘票逮人時，他佯稱要拿書本等物品時，疑畏罪跳樓死亡。

花蓮警方今年5月間偵辦案件時，查扣犯嫌的行動硬碟中有男子猥褻、性侵女童影像，8月初查出「案外案」嫌犯是住在基隆市警三分局轄區的50多歲權姓男子，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。

據了解，與權男住在同一社區的夫妻，這幾個月若要外出工作，會將3名未滿12歲的女兒託已離婚、獨居的權姓男子照料，權男趁機犯下獸行。

專案小組昨天持拘票和搜索票到桃園市私立開南大學，要逮捕參加民間社團主辦導遊職前訓練課程的權男，過程中權男從4樓窗戶跳下，送醫不治。

據了解，權男2001年間上網誘騙多名少女，連朋友託付照顧的3歲女兒也沒放過，下迷藥後性侵，再把過程製成光碟，以「大貓系列」販售，一審判無期徒刑，二審減為十年。

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權姓男子涉嫌性侵鄰居託付照顧未滿12歲的3姊妹，警方昨天到私立開南大學逮人時，權男墜樓送醫不治。聯合報系資料照片、記者周嘉茹／攝影
權姓男子涉嫌性侵鄰居託付照顧未滿12歲的3姊妹，警方昨天到私立開南大學逮人時，權男墜樓送醫不治。聯合報系資料照片、記者周嘉茹／攝影

性侵

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