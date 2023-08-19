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北市養生館藏春色！脫衣半套可加碼 警突襲驚見30男女

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報中山區長春路某養生館暗藏春色，介入調查持票搜索，查獲現場負責人及員工等5人，驚見現場有9名男客、16名應召女子等多人，扣回不法所得近15萬元、保險套等證物，詢後分別依社會秩序維護法裁罰、刑法妨害風化罪嫌送辦。

警方調查，中山分局上月接獲情資，長春路上某大樓內有養生館暗地經營應召站，員警介入調查後，發現該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務，開始私下經營應召站，吸引不少尋芳客上門。

專案小組蒐證完備，8月2日集結警力突襲搜索，當場查獲現場負責人40歲黃姓男子及員工等5人，清點後意外發現現場男客多達9人、應召女子多達16人，查扣當天不法營業所得14萬9100元、保險套1袋、監視器設備等證物。

據悉，該應召站媒介男客及女子性交，現場女子全為台籍，年齡約20歲至32歲，脫衣半套依據女子風格條件價格不同，1小時約2600元至3500元，部分女子接受「加碼」，口交、性交等標榜「音樂課加1000、體育課加3000」，員警上門後現場男女見紙包不住火，均坦承犯行。

警方發現，業者為規避查緝，除以養生館名義掛羊頭賣狗肉，掩蓋不法，也在店內店外裝設多支監視器監控，人員出入也用金屬探測器過濾。

警方表示，全案詢後依刑法妨害風化罪嫌將黃男等5人移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令5人各1萬元交保，另依社會秩序維護法裁罰男客、應召女，持續清查轄內有無不法情色行業

該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
該應召站業者大膽高調，近半年在網路上架設自己的應召網站，也透過通訊軟體、社群網站貼文攬客，標榜有多名身材曼妙的年輕女子提供「半套」服務。記者李隆揆／翻攝
警方查扣當天不法營業所得14萬9100元、保險套1袋、監視器設備等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣當天不法營業所得14萬9100元、保險套1袋、監視器設備等證物。記者李隆揆／翻攝

應召站 保險套 情色行業

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