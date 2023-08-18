群創處長劈腿3人妻 她揭其中一人是某科技公司副總夫人

群創光電一名已婚許姓處長自爆婚外情，而且還劈腿3名人妻，引發社會輿論，昨（17）日已向群創光電請辭獲准。知名作家凱薩琳‧孔就在臉書透露，其中一名人妻的身分還是一家科技公司的副總夫人，讓她酸說這名人妻真的是「非長官不睡」。

凱薩琳‧孔在粉專「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔」寫道，這名人妻（XX寶貝3號）曾經有一段婚姻，和第一任丈夫有一個孩子，已經上國中了。離婚後到另一家科技公司當業務，得知某位長官單身，於是主動投懷送抱，成為處長夫人，如今更晉身為副總夫人。

只不過一次偶然之間，這名人妻巧遇了群創許姓處長，許男對她來說有致命的吸引力。凱薩琳‧孔表示自己看了副總的照片，覺得是個好人，雖然稱不上很帥，但也不會有人說醜，雖然公司裡的人稱讚副總是個憨厚老實的純情男，但認為他有夠可憐，頭頂超綠，讓凱薩琳‧孔酸說小三的故事「真的超勵志，人生非長官不睡」。她說自己相信竹科雖然很多騙感情、騙身體的渣男，但是被騙的純情男也不少。