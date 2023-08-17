廟公徐登茂性侵女志工獲原諒 她登門拿和解金竟又遭蹂躪
桃園一家宮廟廟公徐登茂前年5月性侵中度身心障礙女志工，雖道歉賠償獲對方原諒，但他竟趁對方登門拿和解金時，又抓對方到房間內性侵；被害人報警，徐辯稱是雙方合意性交，完事都有給100元。桃園地方法院依強制性交2罪判徐10年徒刑，徐上訴，台灣高等法院變更罪名、改判9年徒刑。
徐曾因犯傷害案而被判2月徒刑，2018年10月執行完畢。
2021前5月3日傍晚，徐在廟宇廚房門口要求女志工幫他口交，之後又在廚房板凳上和廁所內指侵對方。徐因犯案遭訴，同年11月11日審理中與被害人達成調解，議定以分期付款方式支付損害賠償金。被害人去年1月5日早上到徐家收取賠償金，卻又被徐抓胸部、下體，她直呼「不要」，但仍被帶到2樓房間性侵。
桃園市景大溪分局獲報後，請桃園地檢署偵查，檢方偵結後起訴。
桃院審理時，徐姓廟公辯稱與女志工是合意性交，完事都有付100元給對方，他事前也不知道對方是身心障礙人士。但是，桃院不相信女志工會為了區區100元與他性交。桃院調查，女志工案發當下不敢推開徐男，事後也不敢再去廟裡拜拜，可見她對廟公行為充滿恐懼，性交一事顯非自願。另外，廟公於警詢、法院羈押庭上都承認可從女志工外表辨識對方智能較低、反應較慢，他否認知道女志工身心障礙的說法也未被採信。
一審判決後，徐上訴，仍堅持沒有違法。被害人表示，去年1月5日早上9點半到徐位於大溪的家，母親說徐之前對她性侵要和解，要拿分期付款的4千元給她，但到了現場，徐卻不讓她媽進門，她入屋後，徐說「給我『玩』一下」，又對她毛手毛腳。
被害人說，徐用下體放進她尿尿的地方，她當時覺得「這樣不好玩」，但不敢推開對方，出來後才跟媽媽說徐叫她「讓我『玩一玩』」。
高院認為徐登茂犯的是刑法對於女子利用其心智缺陷情形不知抗拒而為性交罪、對心智缺陷之人犯強制性交罪，而妨害性自主罪是世界公罪，徐為滿足色慾，竟在已經和解的情況下再次侵犯被害人，一犯再犯，還說是被害人向他索討「零用錢」，犯後態度不佳，判他9年徒刑。
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