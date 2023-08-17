廟公徐登茂性侵女志工獲原諒 她登門拿和解金竟又遭蹂躪

桃園一家宮廟廟公徐登茂前年5月性侵中度身心障礙女志工，雖道歉賠償獲對方原諒，但他竟趁對方登門拿和解金時，又抓對方到房間內性侵；被害人報警，徐辯稱是雙方合意性交，完事都有給100元。桃園地方法院依強制性交2罪判徐10年徒刑，徐上訴，台灣高等法院變更罪名、改判9年徒刑。

徐曾因犯傷害案而被判2月徒刑，2018年10月執行完畢。

2021前5月3日傍晚，徐在廟宇廚房門口要求女志工幫他口交，之後又在廚房板凳上和廁所內指侵對方。徐因犯案遭訴，同年11月11日審理中與被害人達成調解，議定以分期付款方式支付損害賠償金。被害人去年1月5日早上到徐家收取賠償金，卻又被徐抓胸部、下體，她直呼「不要」，但仍被帶到2樓房間性侵。

桃園市景大溪分局獲報後，請桃園地檢署偵查，檢方偵結後起訴。

桃院審理時，徐姓廟公辯稱與女志工是合意性交，完事都有付100元給對方，他事前也不知道對方是身心障礙人士。但是，桃院不相信女志工會為了區區100元與他性交。桃院調查，女志工案發當下不敢推開徐男，事後也不敢再去廟裡拜拜，可見她對廟公行為充滿恐懼，性交一事顯非自願。另外，廟公於警詢、法院羈押庭上都承認可從女志工外表辨識對方智能較低、反應較慢，他否認知道女志工身心障礙的說法也未被採信。

一審判決後，徐上訴，仍堅持沒有違法。被害人表示，去年1月5日早上9點半到徐位於大溪的家，母親說徐之前對她性侵要和解，要拿分期付款的4千元給她，但到了現場，徐卻不讓她媽進門，她入屋後，徐說「給我『玩』一下」，又對她毛手毛腳。

被害人說，徐用下體放進她尿尿的地方，她當時覺得「這樣不好玩」，但不敢推開對方，出來後才跟媽媽說徐叫她「讓我『玩一玩』」。