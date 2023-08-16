「身體換資訊」群創已婚處長出軌3女 前主管揭自爆內幕：早警告過

面板大廠群創光電一名許姓處長爆出性醜聞，群創對此表示正在了解事件，若違反法令或員工行為準則，將依法並以最高道德標準處理。聯合報系資料照

面板大廠群創光電一名許姓處長，今（15）日在臉書自爆男女關係混亂，偷吃其他廠商3名女業務，甚至公開對方姓名、電話引發議論。此外，一名自稱許姓處長前上司的網友揭露「毀滅式自爆」原因，坦言早已警告過對方，不料仍東窗事發；對此，群創表示正在了解許姓處長的案件，若違反法令或員工行為準則，將依法並以最高道德標準處理。

一名群創許姓處長在臉書PO文，許表示無法忍受目前的婚姻狀態，隨即「毀滅式自爆」撕下自己好好先生的面具，坦言自己和3名其他科技廠商的女業務大搞婚外情。此外，許還加碼爆料3名女子的姓名、電話、工作單位等，甚至連性癖、拍攝大量私密影片等事都一併公開。文末，許男自白「我同時欺騙多人，跟不同人同時交往，很該死，對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」。

事件曝光後引起網友熱烈討論，其中有一名自稱是許姓處長前上司的人出面爆料，他提到許男在擔任工程師時已經「惡性顯露」，當時曾警告過許男不要亂搞男女關係，不料因其他主管縱容許男，才產生如今難堪局面。

這名自稱前上司的網友接著表示，這起出軌鬧劇的導火線全因某位許男的外遇對象懷孕生子，想藉機逼走正宮，不料許男和元配談離婚時沒有妥善處理贍養費的問題，讓元配興起乾脆玉石俱焚的念頭。他提到許男第一篇PO文是元配所為，眼看紙包不住火，許男索性拖所有人一起下水。

針對這起桃色醜聞，群創指出正在了解。群創表示，尊重員工私領域生活，若經後續調查發現有違反法令、公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理。