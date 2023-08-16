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付清化妝品她還要金飾 男網友吃到人妻被告性侵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄詹姓男子在交友軟體認識人妻，詹男花了4680元幫人妻付完化妝品費用後，一起上摩鐵開房，事後人妻要詹男買金飾送她，詹男懷疑被敲詐在超商丟包人妻，人妻找不到詹男打電話報警提告性侵，高雄地院審理後，法官發現人妻進超商還知道「要刷載具」，會報警應是被詹男丟包，造成情緒爆發，判詹男無罪。

判決指出，詹男和人妻前年6月在交友軟體認識，兩人聊得投入後，詹男隔天就開車載著人妻前往漢神巨蛋取貨，現場4680元的化妝品由詹男結清。

之後詹男邀請人妻到摩鐵喝酒抽菸，人妻沒拒絕，當天下午就和詹男一起到巨蛋附近的摩鐵開房，兩人無套「完事」後，由詹男載著人妻前往超商，結果詹卻趁人妻下車買菸時丟包落跑。

人妻幫詹男買完菸走出超商，看到詹男開車逃離，傳訊息也不回，馬上報警對詹男提告性侵，檢方調查後，依據人妻驗傷報告，認為詹男違反人妻意願霸王硬上弓，偵結依強制性交罪起訴。

高雄地院審理時詹男喊冤，稱當天人妻叫他付完化妝品錢以後就同意跟他一起上摩鐵，他並沒有強迫人妻，是後來她又要求買金戒指給她，才直覺人妻在敲詐，趁她下車買菸時離開。

法官發現，人妻在詹男車上時還能自由使用手機，查詢金飾店地址，下車至超商買菸時，還知道跟店員說「要刷載具」，從下車到買完菸，人妻都沒有對外求援的意思，是直到找不到詹男車輛，打電話、傳訊息給詹男都沒回應，才打電話報警。

法官認為，人妻雖然主張事發後情緒變化大，但她本身就有雙向情緒障礙症，會有情緒低落等情況，應是在超商被詹男丟包所致，相關症狀都不符創傷後壓力症候群診斷準則，綜合事證後，認定詹男不構成性侵，判他無罪。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

詹姓男子認識一名人妻後上摩鐵開房，事後因丟包被人妻提告性侵，法官認為人妻進超商還記得刷載具，沒有求援意思，判詹男無罪。示意圖／Ingimage
詹姓男子認識一名人妻後上摩鐵開房，事後因丟包被人妻提告性侵，法官認為人妻進超商還記得刷載具，沒有求援意思，判詹男無罪。示意圖／Ingimage

摩鐵 提告 交友軟體

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