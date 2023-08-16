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影／兒少性剝削「裸拍」占8成...台中警街訪拍片宣導

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

衛福部統計去年有兩千多件兒少性剝削案件，其中86％是拍攝或製造兒少性交、猥褻行為的照片、影片，台中市婦幼隊為提高青少年對身體保護意識，近日前往台中刑務所，拍攝街訪影片宣導，今已在YouTube頻道上線，也辦留言抽獎活動，希望吸引外界關注婦幼安全議題。

台中市婦幼隊表示，根據衛福部保護司統計資料，去年發生2271件兒少性剝削案件，其中「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」犯罪計1963件，占86%，可見目前兒少對於身體隱私保護觀念尚不足。

台中婦幼隊在近日利用街訪的方式，前往知名景點台中刑務所，拍攝影片，希望以輕鬆的對談方式，教導青少年如何防制，以及遇危險、受威脅時該如何求助，並搭配網路抽獎送贈品宣導活動，鼓勵社會大眾共同參與，持續關注婦幼安全議題。

婦幼隊長許正懋說，許多兒少常在用網路時，無意間成為私密照外流受害者，如不即時求助，恐成為更嚴重的犯罪及傷害，希望此次影片活動，喚起大眾關注兒少身心成長、認識常見犯罪手法、保護自己，呼籲家長陪同小孩一起參與，攜手杜絕性私密影像犯罪。

婦幼隊說，影片已在今天上線，另外辦理於「臺中市政府警察局婦幼警察隊」臉書粉絲專頁平台露出。

活動期間從今天9時起迄30日24時止，預計在8月31日公布得獎名單，此次活動備有「恆溫杯墊禮盒組」、「英國熊輕量冰壩杯+文青提袋組」及「旅行盥洗包」等共35項好禮大方送。

相關活動方式查詢歡迎撥打台中市婦幼隊電話（04）25295074，或上粉絲團私訊洽詢。

台中市警局婦幼隊拍攝街訪影片，宣導兒少保護議題，影片今天上線，另辦理抽獎活動。圖／摘自台中市警局婦幼隊YouTube頻道
台中市警局婦幼隊拍攝街訪影片，宣導兒少保護議題，影片今天上線，另辦理抽獎活動。圖／摘自台中市警局婦幼隊YouTube頻道
台中市警局婦幼隊拍攝街訪影片，宣導兒少保護議題，影片今天上線，另辦理抽獎活動。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊拍攝街訪影片，宣導兒少保護議題，影片今天上線，另辦理抽獎活動。圖／台中市警局提供

台中市 猥褻

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