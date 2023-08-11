「色影師」裝針孔偷拍多人受害 女模求償百萬遭諷貪婪
桃園某攝影公司黃姓負責人，前年利用試鏡機會，在自家浴室安裝針孔攝影機，偷拍前來應徵的女模特兒洗澡，涉犯妨害秘密被判刑，後來也被1名受害女模求償百萬精神撫慰金，但他不知悔改，反怪女模洗澡未脫光衣服洗澡，欺騙在先，還說自己偷拍對象眾多，女模只是其中之一，而且受害程度最輕，指對方貪婪藉機索取鉅款，不願賠錢，結果仍被桃園地院判賠15萬元。
被害模特兒指控，自己是在求職網站看到王男張貼的徵才訊息，前年8月16日到王男大溪住處試鏡時，對方以防疫、盥洗後拍攝效果較好為由，要求她拍攝前先沐浴，未料對方在浴室安裝針孔竊錄。雖然王男已經被法院依妨害秘密罪判刑5個月，但自己始終走不出陰影，會擔心洗澡影片外流，出差到不熟悉的環境上廁所或洗澡還會哭出來，要看精神科治療。
民事訴訟審理時，王男怪女模特兒呼嚨她，沒有脫光衣服，只有洗手腳和頭髮，根本沒拍到私密部位，而且電腦、攝影經等設備都被扣押，即使日後回歸社會也不可能散布影片。此外，他還辯稱妨害秘密案件被害者者眾多，女模特兒只是其中之一，且受害程度最輕，卻利用案件求償不合理鉅款，「可見人性之貪婪」。
法院調查，王男竊錄他人非公開活動及身體私密部位行為屬實，刑事部分一審已依妨害秘密罪判刑5月，得易科罰金，而他持有的電腦、記憶卡等設備均沒收，認定女模特兒所述真實，求償有理。
法院認為，王男利用雇主身分、工作場合之便，不法侵害女模特兒隱私權，造成女模特兒心理壓迫和日常生活受影響，但至今仍稱女模特兒未脫光衣服呼嚨他，反指對方損害輕微和貪婪，明顯毫無歉意，不知反省，因此審酌其侵權手段、目的和犯後態度，判他須賠15萬元。
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