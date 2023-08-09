假扮閨密聊內衣 騙20名網紅裸照

彰化鄭姓男子鎖定身材火辣追蹤數破五千人的網紅女子，分析交友狀況後假扮「閨密」，以隆乳、內衣話題騙對方自拍胸部、下體；檢方搜索查扣鄭男手機驚見大量私密照，研判至少廿人受害，依妨害性隱私罪嫌聲押鄭男獲准。

據了解，一名被害女子日前被「閨密」索取私密照，起初不以為意自拍傳送，後因對方不斷索取感到不對勁，查證閨密才知遭人假冒，因影像已傳送，她擔心外流，自行赴台中地檢署提告。

檢方根據女子證詞、被害對話等證據，掌握家住彰化的鄭姓男子涉有重嫌，本月三日指揮檢查事務官、台中第四分局搜索，查扣鄭男兩支手機。檢方將他的手機鑑識還原，發現鄭二○二○年起就在臉書、IG等平台，挑年輕貌美、身材姣好，且追蹤人數超過五千人的女網紅下手，鄭男還會先分析被害人交友狀況，推斷篩選出她的「閨密」身分。鄭男接著假冒閨密，聊天時謊稱想隆乳、內衣穿搭等，和被害女子討論，還從網路上盜取裸照先傳送，取信被害人後騙取得對方自行拍攝的私密影像。

由於鄭男手機藏有大量女子不雅照，推估恐多達廿人受害，檢方先依妨害性隱私、個資法等罪，向法院聲請羈押禁見鄭男獲准；檢方說，若有女子懷疑受害，可向台中地檢署聯繫。