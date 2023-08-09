國小師涉長期性騷 2受害人指控

立委王婉諭（右）召開「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會，2位受害者現身說法。記者邱德祥／攝影 台北市一所明星國小老師遭指控長年以老師名義，對多名學生性騷、性侵、羞辱及不當對待，立委王婉諭昨天陪同2名受害者出面召開記者會。校方表示，全案嚴謹、慎重處理，各項會議都有完備流程，後續會進行校友普查，擴大了解更多曾是該校學生的狀況。

王婉諭陪同受害者在立法院舉行「吹哨之後一場空？校方別成為二次加害者」記者會，受害者A表示，2006年就讀高中時，單獨返校探望國小老師，遭到該師從背後環抱、強拉她坐在大腿上，他就讀大學時又因社團與該師有業務往來，再次遭言語、肢體以及權勢性騷。

受害者A表示，自己原先僅在臉書上匿名指控，發布貼文後陸續收到18位受害者向她陳述，曾遭受該名老師包含摸肩膀、摸鎖骨、伸到內衣裡摸胸部、撫摸身體等性騷，甚至有位被害人在11歲時遭到該師以手放入內褲中侵害。

受害者B說，就讀小學時，僅因與女同學間的互動密切，就遭到該師言語霸凌，數度在眾人面前斥責、辱罵其為變態，即使他身為男生，不代表不會被霸凌。

校方回應，性平案件發生至今，學校持續與教育部密切聯繫，希望對此事採取嚴謹、慎重態度處理，召開的各項會議都有完備流程與紀錄，學校也依主管機關指示將展開普查工作；過程中有關疑似被行為人事後發表的不舒服經驗，學校也立即召開緊急會議商討後續處理。

校方說，遭指控的鄭姓老師在校服務近20年，所有畢業校友都會進行普查，預計本周寄發普查問卷，秉持公平中立原則，在調查結果尚未出爐前，必須確保雙方權益，做到毋枉毋縱。