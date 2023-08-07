戴安全帽進房、暗房性交也不脫口罩 國中女驚與照片不一樣

曾姓男子透過交友軟體結識國中女學生，隔天即誘對方到家裡發生性關係，但他卻一直戴著安全帽，進屋也不開燈，即使全裸也戴著口罩，女學生問「你應該不是照片裡的人吧？」但對方卻心急揉胸、性交。台灣高等法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處2年徒刑定讞；民事部分，曾須賠償女學生80萬、母親30萬元確定。

曾姓男子2020年2月10日透過交友軟體「探探」結識少女，隔天晚上就將對方帶到新北市住處。

女學生說，當天先約在捷運三重國小站見面，接著就被對方在回家，途中她有問「怎麼長得跟我想像中的不太一樣？」對曾岔開話題。到了曾的住處時，曾沒開燈，還把雙手搭在女學生肩上引導進房間，直到進了房間後才脫下安全帽。女學生要求開燈，但曾只顧著脫她衣服，她因害怕，只好溫柔地答話，對方一面稱讚她的身材很好，但透過微弱的手機螢幕燈光，赫見曾還戴著口罩。

「我今天想要得到妳的身體」曾不顧女學生反對，與她發生性關係。女方事後報警，曾辯稱「我不知道她未成年！」但坦承和女學生有性行為，高院刑事庭從少女的證詞和相關證據，認為罪證明確，曾的辯詞不足採信。

不過檢方主張是強制性交，一審卻僅判2年徒刑過輕，高院認為沒有積極事證可以證明曾姓男子有強暴、脅迫的行為，主觀上也沒有違反女方性自主決定的意思，基於「罪疑唯輕」原則，無法直接認定曾強制性交，駁回檢方上訴。因雙方都未再上訴，判決定讞。

刑事附帶民事訴訟部分，女學生認為貞操權、身體權遭侵犯，她母親也因精神痛苦，分別求償100萬、50萬元。曾辯稱，在見面前，兩人曾互傳訊息，女學生自稱「我是敢玩類型」「我只是...想抱抱你」「暫時只開放抱好嗎？」，明顯是性暗示。

高院民事庭調查，曾在2018年11月2日、同年月6日、2019年4月初，分別以不同交友軟體結識數名未滿16歲的少女，並因對這些人性交、猥褻而遭檢警偵判，可見有多次侵害幼女的經驗，而本案女學生有表示是「國三學生」，且衣著也看得出稚氣未脫。高院認為少女心智發育未健全、智慮淺薄，對於性交或猥褻欠缺完全自主的判斷能力。

至於少女事前是否說過「我是敢玩類型」，與她身處陌生環境單獨面對陌生男子與她性交的情境完全不同，且她也說「只開放抱」，更證明沒有意願做別的。