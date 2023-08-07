桃色糾紛和解80萬 仍被追討400萬「洗門風」

嘉義縣林姓男子涉嫌性侵陳姓女子，與陳女夫妻倆達成80萬元和解，在和解前林男曾簽具6張共400萬元本票交給陳父，和解後陳父主張6張本票是「擔保」也是作為「洗門風」，要求林男履行支付。法官認為，6張本票是林男表示和解誠意簽發本票作擔保，本票已因和解履行完畢而消滅。

2018年3月間林男涉嫌對陳女性侵，同年4月1日林男簽具6張本票共400萬元給陳女父親，同年4月23日，林男與陳女夫妻在區公所調委會上達成80萬元和解並完全給付，但本票沒有歸還，同年5月2日，陳女的哥哥（已死亡）持本票到林男經營的鐵工廠要求支付，林男拒付，陳兄拿走工廠內現金20萬元，雙方約至超商店外，簽立和解，林男同意不用歸還20萬元，本票要歸還，但其實歸還的是影本，真正本票還在陳父手上。林男認為陳父違反誠信原則，惡意取得本票，不應享有票據權利。

陳父主張，本票是在和解前所簽立是「擔保」妨害性自主行為的賠償債務，也是林男自願前來「洗門風」，並簽發本票，懇請一家之主陳父原諒。而且女兒遭受不法侵害依民法195條3項規定，他也可以據此向林男請求賠償。

法院審理，陳父在接受檢警訊問時對於6張本票過程、用途，一下稱說是給女兒賠償金、又改口說是給陳父「洗門風」、不要提告等，陳述前後不一，難以採信他的主張。

法官也述明「洗門風」，是古中國的道德制裁手段，用來懲罰破壞婚姻或名譽的人，一方自認理屈後，公開到對方人家裡清洗門楣（門風），象徵還給對方一家清白，嗣後則改成各種公開賠罪的儀式，例如，當眾致贈黃金、辦流水席、請全村的人飲茶、飲酒、抽煙、喫檳榔、以當事人名義到宮廟中辦法會作醮、打齋、做功德、演戲酬神，甚至在公開場合下跪等，來取得對方的原諒。

可知「洗門風」是為求對方原諒或恢復對方名譽，而為村里周知或由神明見證的公開行為，顯然與本件私下簽發本票的行為不同。