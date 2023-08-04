檢方偵訊不到2小時 黃子佼涉性侵…35萬交保、限制出海出境

藝人黃子佼今年6月遭爆於旅法網紅Zofia未成年涉嫌強吻時並拍攝裸照，事後有民眾事後告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。台北市婦幼警察隊今下午到黃子佼家中搜索，妻子孟耿如在場，黃子佼被帶回婦幼隊後，下午被送往台北地檢署接受訊問。複訊後，檢方諭令35萬交保候傳、限制出境出海。

台北市婦幼警察隊今天下午到黃子佼家中搜索，妻子孟耿如在場，黃被帶回婦幼隊後，下午3點52分抵達北檢接受訊問。黃子佼身穿深藍色襯衫，緊戴口罩，壓低帽簷，面對媒體提問閉口不談，跟著法警走上2樓偵訊庭。

檢方以妨害性自主為由約談，偵訊黃子佼近2小時，命35萬元交保候傳、限制出境出海。

Zofia今年6月19日於社群發文控訴曾被黃子佼強吻、以藝術為由迫使她脫衣拍照，黃子佼拍影片認錯。由於案發時她17歲仍未成年，黃子佼違反「兒童及少年性剝削防制條例」，屬非告訴乃論，檢警知悉啟動偵辦。

另外，有民眾向北檢告發黃子佼涉嫌強制猥褻及違反毒品、兒少性剝削防制條例等罪。北檢7月份已分「他」字案將黃子佼列為被告，指派婦幼專組檢察官偵辦。

事件發酵後，黃子佼19日當天便先後公布3隻片長2到20分鐘不等的道歉影片，承認女方指控的內容，同時加碼爆料更多知名藝人八卦，疑似情緒失控自殘。

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