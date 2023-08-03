怎會這樣？ 擔心沒人顧…13歲女兒與母同桌陪酒

桃園一名母親因缺錢到小吃店坐檯陪酒，由於擔心2名未成年女兒深夜無人顧，因此將2人帶到公司，未料此舉導致年僅13的大女兒入坑，母女一度同桌陪酒陷入尷尬局面。示意圖／Ingimage

桃園一名母親甫出獄缺錢，晚上到小吃店坐檯陪酒，擔心兩名女兒沒人顧，即便深夜也將兩女帶在身邊，此舉卻導致年僅十三歲的大女兒入坑，母女一度同桌陪酒，局面尷尬。桃園地院昨天依意圖營利媒介少年坐檯陪酒罪判母親四月徒刑，詹姓小吃店負責人父女也因意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪各判四月，皆得易科罰金。

判決指出，母親因涉恐嚇取財、公共危險等罪入監，二○一八年四月執行完畢，出獄後因缺錢，到小吃店陪酒，賺取二小時三百元的坐檯費。因工作都是晚上到凌晨，她擔心女兒無人顧，將女兒都帶到公司，詎料自己出場坐檯時，大女兒也被老闆叫出去陪酒，坐檯費也是二小時三百元。

母親見女兒陪客，一度錯愕，但也沒有制止，仍讓小吃店繼續使喚女兒。女兒「十分懂事」，二萬多元坐檯費都交給母親。

桃院審理時，母親與詹姓父女都否認犯行，辯稱小吃店沒有坐檯陪酒服務，指一切都是少女胡謅；少女也說自己因情緒管理有服藥治療，一時情緒不好才亂講。法院未採信。

桃院調查，詹姓父女曾於警詢、偵訊時承認店內有小姐坐檯和給付坐檯費，這名母親警詢也稱是在酒桌遇到女兒才知女兒入坑，還說店內不只一個未成年，當地警方臨檢只是例行公事，簿子簽一簽就走了。

一審批評詹姓父女為了賺錢營利，容留未成年少女坐檯陪酒，而這名母親更未盡保護子女責任，知道女兒陪酒卻未反對，反而媒介女兒坐檯，除了扭曲少女價值觀，也不利成長。