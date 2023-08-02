隨母寄人籬下 9歲女童遭性侵不敢說的委屈有洋蔥

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聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名9歲女童因母親吸毒沒錢，只能寄人籬下，與母親鄒姓男友同住套房，結果慘遭鄒男多次性侵猥褻，平常還被一堆不堪入耳言語羞辱，直到國中才道出不堪往事，而當初沒說出口的原因，竟是「我要保護媽媽」；桃園地院審理此案，今依成年人故意對兒童乘機性交罪、對未滿14歲女子強制性交罪和強制猥褻罪重判鄒男18年徒刑。

判決指出，女童因母親吸毒沒錢，2018年4月與母親住進鄒姓男子出租套房，期間2度在睡覺時被鄒男性侵，5度被襲臀猥褻，另有1次已明確拒絕仍被對方以手指性侵。後來，女童母親因案羈押，女童被安置時向社工吐露心聲，全案才曝光，而女童原先不敢說的原因，是怕母親會氣瘋並不顧一切殺死鄒男，為了保護母親，所以選擇不講。

審理時，鄒男矢口否認，辯稱女童平時都跟在母親身旁，不曾跟他獨處，自己對女童也沒有想法。

但女童指控，其中有2次是在她睡覺時發生，是母親剛好返家才獲救，另有1次是拒絕後被硬上，還被恐嚇不能說出去，否則就會被打死。女童母親則稱，女童母親則稱女童曾說鄒男摸她屁股，而鄒男的回答是「反正妹妹以後也是要給別人用，不然現在給我用」、「肥水不落外人田」等語。

法院調查，女童不僅有驗傷報告證明處女模受損，歷次證詞也大致一致，若非親身經歷，難有如此清楚描述。另外，女童曾因找不到母親，傳訊詢問鄒男，得到的回應是「我正在跟你媽媽X炮」，出去玩留紙條也被鄒男回「妳去給男人幹」，認為鄒男不會憐惜女童，更遑論尊重女童性自主權。

法院認為，鄒男明知女童案發時年僅9歲，卻為了一己私慾，戕害女童身心發展和人性尊嚴，行為舉止不當至極，且犯後矢口否認，以不合理辯詞試圖脫罪，態度惡劣，因此量處其刑。

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桃園一名9歲女童因母親吸毒沒錢，只能寄人籬下，結果遭多次性侵和猥褻，但她怕母親氣瘋殺害對方，基於保護母親理由，隱忍真相多年（示意圖）。本報資料照片
桃園一名9歲女童因母親吸毒沒錢，只能寄人籬下，結果遭多次性侵和猥褻，但她怕母親氣瘋殺害對方，基於保護母親理由，隱忍真相多年（示意圖）。本報資料照片

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