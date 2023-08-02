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把道館當後宮！跆拳道教練對11女童伸魔爪 還拍猥褻照不認罪

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市永和區一間跆拳道館呂姓教練，2019年起多次對多名女童伸魔爪，在道館廁所、茶水間等處對女童掀衣摸胸，甚至性侵女童，受害人多達11名，呂姓教練卻否認犯罪，看見照片之後也只承認客觀事實，否認犯意，被新北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴。

檢方調查，呂姓教練自2019年起，陸續對多名女童伸出魔爪，在道館廁所、茶水間等處對女童掀衣摸胸，甚至性侵女童，或要女童口交，並射精在女童口中後要女童吐出，受害者在受害時多未滿12歲，連被性侵、猥褻都不知道，因此也沒跟家長反映，直到「呂姓教練有問題」在道館家長圈傳開，一名女童家長帶著女童提告，檢警搜索查扣呂姓教練拍攝的不雅影像，才知受害者多達11人。

偵查時呂姓教練否認犯罪，還稱「平常和女童相處就是這樣」，看到拍攝的不雅影像才坦承有性侵女童，但對於摸胸、掀衣等猥褻舉動，仍舊狡辯是很平常的相處，只承認客觀事實，否認有猥褻犯意。檢方認為呂姓教練利用女童年幼、對肢體接觸的合理分際懵懂無知，利用指導跆拳道的機會性騷、性侵女童，且被害人數眾多、犯罪時間長達數年，犯後又否認犯罪，顯然毫無悔意，依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴，並請法院予以從重量刑。

呂姓教練趁指導女童跆拳道的機會，對11名女童伸魔爪，時間長達4年，受害者多達11人，被新北地檢署起訴求處重刑。（示意圖）。本報資料照片
呂姓教練趁指導女童跆拳道的機會，對11名女童伸魔爪，時間長達4年，受害者多達11人，被新北地檢署起訴求處重刑。（示意圖）。本報資料照片

猥褻 性侵 新北

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