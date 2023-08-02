把道館當後宮！跆拳道教練對11女童伸魔爪 還拍猥褻照不認罪

新北市永和區一間跆拳道館呂姓教練，2019年起多次對多名女童伸魔爪，在道館廁所、茶水間等處對女童掀衣摸胸，甚至性侵女童，受害人多達11名，呂姓教練卻否認犯罪，看見照片之後也只承認客觀事實，否認犯意，被新北地檢署依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴。

檢方調查，呂姓教練自2019年起，陸續對多名女童伸出魔爪，在道館廁所、茶水間等處對女童掀衣摸胸，甚至性侵女童，或要女童口交，並射精在女童口中後要女童吐出，受害者在受害時多未滿12歲，連被性侵、猥褻都不知道，因此也沒跟家長反映，直到「呂姓教練有問題」在道館家長圈傳開，一名女童家長帶著女童提告，檢警搜索查扣呂姓教練拍攝的不雅影像，才知受害者多達11人。