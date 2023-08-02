竹監「基情」男被控趁機性交未遂 法官審理後案情卻大逆轉

新竹監獄一名男受刑人小明（化名）指控，同房楊姓男獄友趁他睡著時，竟在其肛門塗抹乳液，並將生殖器緊貼他的臀部意圖性侵，全案經檢方起訴，但法官調查時，小明坦承與楊男曾是戀人，且案發後已與楊複合，雙方打算共組家庭，事發當下是楊誤以為他在暗示復合，法官最後諭知楊男無罪。

經查，小明與楊男於去年2月間同為新竹監獄受刑人，去年2月25日晚間，兩人在房舍內，楊看見小明躺在其身側熟睡，便褪去對方內褲，先撫摸小明臀部、肛門，隨後將乳液塗抹在小明肛門，並將生殖器緊貼其臀部，直到小明驚醒推開，楊才未能性交得逞，全案檢方依乘機性交未遂罪嫌起訴楊。

法官審理時，楊男稱，案發前他曾與小明交往，兩人曾發生性行為，後來吵架，案發時小明將腳放在他的下體生殖器上，讓他誤以為對方想和解，他便想和小明發生性關係，才開始撫摸對方私密處，並拿乳液塗抹，主要是他誤以為小明有同意，才會這麼做。

小明則告訴法官，案發前他和楊男的確是情侶，兩人於2021年底分手，他有告訴楊，只有在這個時間點（入獄服刑）會和對方在一起，之後就不會了，可能沒表達得很清楚，讓楊知道關係已經終止。

不過，小明說，如今他與楊男已經復合，兩人也打算共組家庭，當天在監獄房舍他有服用安眠藥，睡著後感覺有人觸碰他的身體，雖想撥開卻沒力氣，直到過一陣子才起身問楊男在幹嘛，當時因為他已經睡著，不知道自己有將腳放在楊的下體，他不是要引誘對方，在監所裡面也不可以發生性行為，會被懲處。