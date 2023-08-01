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赴金門當兵寂寞想舒壓…19歲男逼未成年少女拍裸照 下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

黃姓志願役軍人在金門當兵期間玩交友軟體認識1名14歲國中少女，竟以散布她內衣照為由逼她拍胸部、下體不雅照，黃落網均坦承，辯護人以他在金門無親朋好友，依靠網路交友舒壓，法院質疑舒壓方式多元，為何一定要靠猥褻照片？審理後依兒少性剝削條例判黃3年6月，可上訴。

檢警調查，黃男2021年9月認識少女，因聊天過程少女曾傳了張僅著內衣照片給他，後來2人因細故爭執，黃就威脅「不跟我聊天，就把照片傳給其他人」、「傳給你臉書好友」等語，對方嚇到只能依黃指示自拍露胸、下體照給他，經少女報案警方搜索在黃手機內查扣。

黃男落網在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，和少女證詞相符；黃男的辯護人說，黃19歲高職畢業就離家到金門當兵，身邊無親戚好友，當兵也無法隨時和家人聯繫，所能依靠網路交友宣洩壓力，離開金門回台就沒再犯，可能因心裡壓力導辨識行為能力降低，請求依刑法第19條送精神鑑定。

法院認為，估且不論舒壓方式有運動、音樂等多種，黃何需特別以取得猥褻照片方式舒壓？且黃在金門既然能透過網路交友，又為何不能用網路和親友聯繫？不採信其辯詞，也難認黃有辨識行為能力下降，認無鑑定必要。

法院考量，黃男警尋、偵查及審理均坦承不諱，深表悔悟，也已經給付對方20萬元和其家長調解成立，可見有盡力彌補，加上無不良前科，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

法院審酌，黃男明知少女讀國中未滿18歲，為滿足私慾竟要她自拍裸照，影響對方身心，念在黃坦承有悔意、調解成立等，減刑後依以脅迫方式使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判他3年6月。

黃男在金門當兵時上網認識少女，卻逼她自拍不雅照，法院依兒少性剝削條例判黃3年6月。示意圖／ingimage
黃男在金門當兵時上網認識少女，卻逼她自拍不雅照，法院依兒少性剝削條例判黃3年6月。示意圖／ingimage

金門 猥褻

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