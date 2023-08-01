愛太深！女閨密被看上 16歲少年幫忙下藥助男友性侵

陳姓少年的女閨密遭設局下藥，險遭扒衣性侵（示意圖）。本報資料照片

桃園一名任姓男子與16歲陳姓少年交往，因看上對方同年齡的女閨密，竟要求對方幫忙在酒裡下藥，好讓他能性侵。陳姓少年因深愛任男，竟答應幫忙約人和下藥，害女閨密遭任男痛打凌虐、逼喝汽油且險遭性侵；桃園地院今依2人以上以藥劑共同強制性交而凌虐未遂罪判任男4年徒刑，可上訴。陳姓少年則由少年法庭諭知交付保護管束。

判決指出，任男與陳姓少年曾是情侶，但2人交往期間，他又看上少年的16歲女閨密，想和女閨密發生性關係，還拿安眠藥要求少年幫忙迷昏對方。陳姓少年因為深愛任男，2020年5月某日佯裝心情不好，約女閨密到他與任男的租屋處聊天，並在女閨密的杯子裡下藥，見對方意識模糊，打電話通知在外等待的任男進屋。

任男發現少女尚有意識，持馬克杯打破女方頭，又持磨刀棒戳對方胸部和大腿內側，並用變聲器掩飾身分，要求對方從「發生性關係」、「身邊所有的人被殺光」和「沾滿汽油的毛巾塞嘴10分鐘」3個選項擇一，後來逼餵對方喝汽油。

陳姓少年的女閨密慘遭任男凌虐，後來假裝昏倒才未被性侵，人身自由遭限制長達12小時才獲釋。

審理時，任男承認傷害凌虐，否認下藥性侵。他辯稱自己經常頭痛，所以拜託陳姓少年幫忙保管安眠藥，但法院認為說法不符常情，再加上他犯案過程曾嘗試脫少女衣物，少年也指證他有性侵意圖，仍被認定有罪。

法院認為，任男為滿足自己性慾，與陳姓少年共謀下藥犯案，並以馬克杯、磨刀棒和汽油等物凌虐，造成被害人身心傷害甚鉅，且犯後始終否認，所為應與非難，但考量任男在辯論終結後已與被害人達成和解，因此量處其刑。