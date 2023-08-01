他傳下體加千元鈔照想拐人上床 少女收LINE「已讀不回」報警了

林姓男子隨機攀談未成年少女取得LINE，回家拍攝幾張千元鈔票加上自拍下體傳給少女，央求性交易。示意圖。圖／聯合報系資料照片

林姓男子隨機攀談未成年少女取得LINE，拍攝幾張千元鈔票加自拍下體傳給少女，央求性交易，少女「已讀不回」報警。台北地院審理，判林有期徒刑2年，緩刑5年，支付公庫10萬元，接受法治教育5場次。可上訴

合議庭是依誘使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪對林論罪，並認為林有意與少女調解，但少女沒有意願，考量犯罪動機、手段、情節、所生損害，依法判決並給林緩刑機會。

2022年10月21日下午5時許，林在台北捷運龍山寺捷運站與15歲少女攀談，藉故與她交換LINE彼此加為好友。

2022年10月25日晚上到27日凌晨，林在桃園市住處以「乾爸」自稱與少女聯絡，稱呼少女為「乾女兒」，傳送想要性交的訊息，還傳幾張千元鈔票連同自己裸露生殖器的照片，對少女施「銀彈」攻勢。

林在訊息中表示會請少女吃飯、會給少女紅包、零用錢，引誘少女為有對價的性交或猥褻行為，再傳送自己與孫女或幼齡女子性交或猥褻的文字，說孫女與幼齡女子都會裸露下體、陰部給他看。

林傳「比鹹濕更鹹濕」的文字給少女，如「妳要把腿打開」、「我有看到妳跟奶我真的就想摸」、「我已經脫光光一邊看A片一邊想」、「第一次在LINE上面聽到妳說還是處女我真的就想」等。

檢方指控，林要求少女拍下體的圖片，或與他以LINE視訊供他自慰，不過，少女「已讀不回」，拿LINE去市警萬華分局報案，警方查辦，在林住處扣得作案用手機，檢方偵辦，將林起訴，林向法官認罪。

判決指出，林沒有犯罪前科，明知少女年紀尚輕，思慮未成熟，卻引誘少女拍攝裸體給他觀覽，並引誘少女和他性交，因少女不予理會而未遂，林法治觀念薄弱，應予非難。