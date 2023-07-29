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控性侵打1985無用...士官長喊告 新北：會陪被害女出庭
新北一名女子昨在網路指控「被性侵打1985卻沒用」，指4月跟269旅許姓士官長及其家人唱歌，卻遭強制帶上樓性侵，後打國軍申訴專線，遭回無法處理。陸軍269旅今表示，許姓士官長將提告。新北社會局家防中心主任許芝綺表示，將陪被害人做筆錄，也會安排法律諮詢，並陪同出庭。
陸軍269旅今表示，已主動約談許姓士官涉案一事，而當事人表達，對被人在臉書多次影射，及向1985申訴專線檢控，已不堪其擾，將針對相關不實言論請律師提告，另已將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實。
對此，許芝綺表示，會協助被害人安排法律諮詢，由於性侵害訴訟跟妨害名譽訴訟屬不同主體，針對性侵害部分，被害人若請律師，社會局會補助經費，但若妨害名譽就是另一個訴訟，會協助申請法扶律師，另也會陪同被害人出庭。
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