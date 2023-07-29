快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控性侵打1985無用...士官長喊告 新北：會陪被害女出庭

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北一名女子昨在網路指控「被性侵打1985卻沒用」，指4月跟269旅許姓士官長及其家人唱歌，卻遭強制帶上樓性侵，後打國軍申訴專線，遭回無法處理。陸軍269旅今表示，許姓士官長將提告。新北社會局家防中心主任許芝綺表示，將陪被害人做筆錄，也會安排法律諮詢，並陪同出庭。

陸軍269旅今表示，已主動約談許姓士官涉案一事，而當事人表達，對被人在臉書多次影射，及向1985申訴專線檢控，已不堪其擾，將針對相關不實言論請律師提告，另已將本案移請憲兵隊調查，透過司法偵查釐清事實。

對此，許芝綺表示，會協助被害人安排法律諮詢，由於性侵害訴訟跟妨害名譽訴訟屬不同主體，針對性侵害部分，被害人若請律師，社會局會補助經費，但若妨害名譽就是另一個訴訟，會協助申請法扶律師，另也會陪同被害人出庭。

新北一名女子指控遭國軍269旅許姓士官長性侵，打1985國軍申訴專線無用。圖／本報資料照
新北一名女子指控遭國軍269旅許姓士官長性侵，打1985國軍申訴專線無用。圖／本報資料照

性侵 律師 妨害名譽

延伸閱讀

士官長遭控性侵 陸軍：當事人將對不實言論提告

年增8千萬經費 新北8月開放身障者持愛心卡搭雙北捷運

新北女控訴269旅士官長兄弟「逼迫3P」 打1985申訴性侵遭拒社會局介入

鳳梨否認「害人墮胎」喊告　馮語婷「道歉啟事」反嗆：浪費司法資源很不應該

相關新聞

控性侵打1985無用...士官長喊告 新北：會陪被害女出庭

新北一名女子昨在網路指控「被性侵打1985卻沒用」，指4月跟269旅許姓士官長及其家人唱歌，卻遭強制帶上樓性侵，後打國軍...

人妻脫光光洗澡視訊給小王看 被抓包離家出走要賠15萬

台中汪姓人妻背著老公、孩子在外交男友，曾無故離家出走4天，回來後又被陳姓先生發現她洗澡時竟還和男友視訊，自己一絲不掛模樣...

去知名國術館推拿...她控遭脫衣按乳怒告 法院以這理由判無罪

新竹縣某知名國術館周姓負責人遭女客戶指控，推拿時拉開她內衣按乳房，還按到鼠蹊部、大腿內外側。其中推拿到臀部時，還跟她說：...

國中時遭知名扯鈴教練侵犯 10年後她說出沉痛過往讓他栽了

台南有名扯鈴男教練，10年多前邀國中女學生擔任助教，趁她留宿其住處遭性侵得逞，但身心深受影響，直至成年後向心理醫師說出這...

18歲男硬上偷拍性愛片 逼少女吞精還稱「我很多砲友」

苗栗18歲吳姓男子上網認識14歲少女沒幾天就約見面，還強押上床脫衣硬上拿手機偷拍，少女驚見吳錄影一再要她刪掉，吳卻要她吃...

18歲男大生半夜潛師大男廁偷拍 繳5萬判緩刑

楊姓大學生深更半夜在師範大學男生宿舍廁所以行動電話照別人上廁所，被控妨害秘密罪。台北地院審理，法官判楊拘役40日，得易科...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦