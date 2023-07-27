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去知名國術館推拿...她控遭脫衣按乳怒告 法院以這理由判無罪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣某知名國術館周姓負責人遭女客戶指控，推拿時拉開她內衣按乳房，還按到鼠蹊部、大腿內外側。其中推拿到臀部時，還跟她說：「我媳婦這樣按很快就生小孩」、「舞者來我這都是全裸」、「妳的皮膚白又滑」等語，讓她覺得遭受猥褻憤而提告。新竹地院認為，女方指控的被摸點與經絡觸按點相近，縱然不小心處碰到，卻沒有猥褻的故意，判負責人無罪。

檢方起訴指出，周男平日以民俗療法、整復推拿按摩為業，去年9月6日下午2時許，女子小婷（化名）前往推拿按摩，周男以手拉開她內衣觀看胸部，並伸入內衣按壓乳房，再將其內褲拉至股溝處，再按壓外陰部、鼠蹊部、大腿內側、外側數次，並在推拿過程中稱：「有一些舞者來我這邊推拿，都是全裸，我媳婦皮膚黑又粗糙，妳的皮膚白又滑順」等語，以此方式乘機猥褻得逞。

「如果我真的會猥褻女性早就沒飯吃了」，周男主張，雖當時有按壓到胸部上方、鼠蹊部、大腿內外側等處，但這些都是推拿的過程，且沒有摸到外陰部或拉她的內褲到股溝處，他從小拜師到現在將近50年，第一次遇到這種事情，客人都是一個介紹一個來的，小婷先生是他兒子的同學，她先生在他那裡推拿10幾年了，小婷也是他介紹來的，他把小婷當媳婦看待。

法官調查，周男於審理中曾提出筋絡人像，上面顯示人體確有自小婷所指控「胸部上方」一路向下延伸至「鼠蹊部」、「大腿內側」部位筋絡，人像上並標示有位於「大腿外側」穴位，縱使周男確曾觸及小婷鼠蹊部及大腿內外側，難認確有猥褻犯意，加上該國術館並未有類似妨害性自主或性騷擾等指控報案、提告紀錄，在罪證不足情況下，諭知周男無罪。

新竹縣某知名國術館周姓負責人遭女客戶指控，推拿時拉開她內衣按乳房，還按到鼠蹊部、大腿內外側。示意圖／Ingimage
新竹縣某知名國術館周姓負責人遭女客戶指控，推拿時拉開她內衣按乳房，還按到鼠蹊部、大腿內外側。示意圖／Ingimage

猥褻 新竹 按摩

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