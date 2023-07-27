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18歲男硬上偷拍性愛片 逼少女吞精還稱「我很多砲友」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗18歲吳姓男子上網認識14歲少女沒幾天就約見面，還強押上床脫衣硬上拿手機偷拍，少女驚見吳錄影一再要她刪掉，吳卻要她吃掉精液才肯刪影片；法院審酌，吳男戕害少女身心，還自稱「手機有很多和其他女子性交影片，有很多砲友」，依違反兒少性剝削判他7年6月，可上訴。

檢警調查，吳男2022年8月2日約少女回苗栗住處，卻違反她意願硬上，並在對方不知情而無從表示反對情形下拿手機偷錄下性交過程。

法院審理時，吳男坦承強制性交、在少女不知情下拿手機拍攝，但否認有違反對方意願，辯稱自己指示作勢拿起手機，但拍起來的照片是模糊的，且扣案手機中也沒有這支影片。

少女證稱，當時在IG上認識吳男，彼此在遊戲上聊天後來就約見面，吳騎車把她在回家後，自己坐在他床上梳頭髮就遭吳強壓脫衣、性侵，自己一直說「不要弄我」卻無法掙脫，自己轉頭才驚見他在錄影。

少女指出，當下不斷叫吳男刪掉影片，拿到手機時吳卻已經關機，但有看到吳男手機影片截圖，很確認被拍到的就是她，包括臀部、腰部的疤痕都入鏡；她表示，吳男說如果把他精液吃掉就刪影片，最後自己只好照做，但吳當下沒有刪影片動作，也不清楚他是否有刪。

法院查，吳男在羈押庭時供稱有拿手機錄影，錄了幾秒少女轉過來看把手機搶走，他只是想要看得方反應，後來影片刪掉了。

法院審酌，吳男犯案時未滿19歲，年紀尚輕，但他自述「我手機裡面還有跟其他女生裸體性交影片，算是砲友，我有很多砲友」，可見他欠缺兩性倫理意識。

法院認為，吳男和少女認識幾天就帶回家硬上、偷拍，甚至逼她吞精，嚴重傷害少女身心，不依刑法第59條情堪憫恕減刑，審理後依以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，判吳7年8月徒刑。

吳男硬上少女還拿手機偷錄影，對方發現要求刪除，吳還逼她吞精，法院依違反兒少性剝削判吳7年6月。示意圖／ingimage
吳男硬上少女還拿手機偷錄影，對方發現要求刪除，吳還逼她吞精，法院依違反兒少性剝削判吳7年6月。示意圖／ingimage

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