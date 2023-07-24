少女協警辦案遭性侵檢有偵查疏失? 桃檢：法庭上檢交互詰問才發現

桃園一名13歲少女協助中壢警分局辦案約出網路男蟲，卻在員警監控下被男蟲載走性侵，事件曝光社會譁然批判，相關員警遭懲處，起訴檢察官卻未第一時間發現引起疏失質疑，桃園地檢署今天下午表，檢察官偵查中連問兩次，少女都沒說，直到法庭審理中，檢察官交互詰問才發現案情，初步認定檢方無疏失。

被害少女2020年11月間，透過交友軟體認識張男，少女禁不起金錢誘騙自拍裸照，張男再以裸照威脅性交易，少女求助中壢警方，配合員警指示假裝出面性交易，讓警方誘捕張男，未料少女在員警監控下，遭張男開車載走性侵。

事件曝光後，中壢分局遭社會各界猛烈怒火批判，網友狂酸「中壢分局是不是有什麼魔幻力量！」甚至律師批評非常嚴重的執法瑕疵，「是已經觸法的辦案作法」。桃園市警局懲處相關員警記過調職，不過相關員警從檢方偵查到法院審理過程，均未獲詢問案情。