少女協警辦案遭性侵檢有偵查疏失? 桃檢：法庭上檢交互詰問才發現
桃園一名13歲少女協助中壢警分局辦案約出網路男蟲，卻在員警監控下被男蟲載走性侵，事件曝光社會譁然批判，相關員警遭懲處，起訴檢察官卻未第一時間發現引起疏失質疑，桃園地檢署今天下午表，檢察官偵查中連問兩次，少女都沒說，直到法庭審理中，檢察官交互詰問才發現案情，初步認定檢方無疏失。
被害少女2020年11月間，透過交友軟體認識張男，少女禁不起金錢誘騙自拍裸照，張男再以裸照威脅性交易，少女求助中壢警方，配合員警指示假裝出面性交易，讓警方誘捕張男，未料少女在員警監控下，遭張男開車載走性侵。
事件曝光後，中壢分局遭社會各界猛烈怒火批判，網友狂酸「中壢分局是不是有什麼魔幻力量！」甚至律師批評非常嚴重的執法瑕疵，「是已經觸法的辦案作法」。桃園市警局懲處相關員警記過調職，不過相關員警從檢方偵查到法院審理過程，均未獲詢問案情。
針對該案起訴檢察官偵查過程未發現少女「冤情」是否涉疏失，桃園地檢方署表示，當初警方函送此案，並無少女誘捕遭性侵這部分，檢方在偵查中，詢問兩次，少女都沒說，直到法庭審理中，檢察官在交互詰問，少女才講，檢察官發現就當場將罪事實更正補充，不是法官問出，初步認定檢方並無疏失，檢方已分案調查員警相關刑責。
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