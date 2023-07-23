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少女協警辦案遭性侵 時任分局長記過

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園一名13歲少女協助中壢警方辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵，事件隨性侵判決曝光，引發社會譁然。圖／聯合報系資料照
桃園一名13歲少女協助中壢警方辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵，事件隨性侵判決曝光，引發社會譁然。圖／聯合報系資料照
桃園一名十三歲少女協助中壢警分局辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵。事件隨性侵判決曝光，分局遭社會各界撻伐，挨批「你算什麼警察」，桃園地檢署已分案調查員警是否瀆職或其他刑責，警方昨天也做出懲處，時任中壢分局長、現任台東縣警察局長陳錦坤記過一次。

其他官警行政懲處部分，偵查隊長林國基督導不周記過一次，偵查隊小隊長吳建明記過二次，偵查佐陳昭慶記過一次，吳建明與陳昭慶改調行政職工作。

桃園市警局昨天指出，辦案員警未能注意少女人身安全，損及少女重大權益，警局深表歉意，另依刑法傷害罪和廢弛職務罪移送吳建明、陳昭慶二人。

判決指出，被害少女年二○二○年十一月間，透過交友軟體認識張姓男子，張男以金錢誘惑，誘騙少女自拍裸照，再以裸照威脅性交易；少女求助中壢警方，並配合員警指示，假裝出面性交易，讓警方誘捕張男，未料見面時，少女在員警監控下，竟被張男開車載走性侵。

中壢分局日前說明，警方辦案有徵得少女監護人同意，事前也曾再三告知少女不得單獨上車、離開警方視線，沒想到她還是上車了，令承辦員警始料未及；如此說法被各界砲轟不知反省，警方後來改口會深刻檢討反省，仍無法止住民眾怒火。

中壢分局臉書也被網友狂刷「可恥」、「性侵共犯」負評，警察局長吳坤旭到分局頒發其他案件破案獎金的貼文也被出征。桃園市長張善政、內政部長林右昌也被網友標註，希望高層能整肅。

至於張男已被法院依違反兒少性剝削防制條例等罪判刑八年。

性侵 警察

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