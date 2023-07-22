13歲少女協警辦案遭性侵 桃警局道歉、台東警局長記過

桃園一名13歲少女協助中壢警方辦案約出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵，事件隨性侵判決曝光，引發社會譁然，分局臉書也被網友出征刷整排負評，挨批「可恥」、「噁心」等語；桃園市警局今依傷害、瀆職罪嫌移送承辦員警吳建明、陳昭慶2人，2人分別記過2次和1次，時任分局長、現任台東警察局長陳錦坤和時任偵查隊長林國基督導不周各記過一次。

判決指出，被害少女2020年11月受張姓男子誘惑答應性交易和騙走裸照，事後反悔拒絕，卻被對方以裸照威脅就範。她求助中壢警方，因配合員警辦案，答應張男性交易將人約出，結果在員警監控下，仍被張男載走性侵。

中壢分局雖稱事前有提醒少女不要上車，但說法引各界撻伐，立委王婉諭、桃園市議員議員黃瓊慧和藝人唐從聖都發聲批評，律師陳又新痛罵分局「你算什麼警察」，退休警察石明謹更斥辦案方式「禽獸不如」，而分局臉書粉絲團也被網友出征。

關於少女遭遇，桃園地檢署已分「他」字案調查有無瀆職或涉及其他刑責，警方今天火速做出懲處並移送吳、陳2名承辦員警。

桃園市警局表示，辦案員警未能注意少女人身安全，損及少女重大權益，警局深表歉意，而吳建明、陳昭慶二人涉違刑法傷害罪和廢弛職務罪，已函送地檢署偵辦。

行政懲處部分，時任分局長陳錦坤督導不周記過一次，偵查隊長林國基督導不周記過一次，偵查隊小隊長吳建明記過二次，偵查佐陳昭慶記過一次，吳，陳兩員並改調行政警察工作。

桃園市警局表示，未來將透過教育訓練，加強警察法治觀念，要求恪遵程序正義，避免再犯。