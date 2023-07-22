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13歲少女協警辦案遭性侵 退休警列6理由批辦案方式「禽獸不如」

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13歲少女協警辦案遭性侵 退休警列6理由批辦案手法「禽獸不如」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名13歲少女配合中壢警方辦案釣出網路男蟲，結果在員警監控下被男蟲載走性侵。全案在性侵判決曝光後引發眾怒，退休警員石明謹也在臉書列出6項理由指員警此次辦案方式「禽獸不如」，至今不覺得自己犯了什麼錯。

石明謹臉書發文表示，「中壢分局的神辦案事件，至今他們還不覺得自己犯了什麼錯」，並列6項理由指此次辦案方式「禽獸不如」。

石明謹指出，即使是叫受過專業訓練的女警當誘餌，也是非常高風險的行為，事前也要經過演練，身上要帶足裝備，結果你是叫一個13歲的小女生去當誘餌。

其次，不管是幾歲，都不可以叫被害當事人當誘餌，就算在警察局裡面，不論什麼案件，傷害罪、搶奪罪、竊盜罪，你都不會讓被害人與加害人單獨相處，何況是性侵案的嫌犯，你竟然叫報案人獨自去跟嫌疑人接觸。

第三，如果你要實施誘導偵查，你的部署是什麼？要從那個動線圍堵嫌犯？要在多遠的距離下保護誘餌？需要多少人力？監控的機制是什麼？是GPS追蹤器？是密錄監聽系統？什麼都沒有，你就叫報案人約嫌疑犯出來性交易，然後呢？讓他們單獨聊天，甚至上車，你說有叫她不要上車，你有想過對方如果不是一個人、如果帶有兇器、如果強行押人這些可能性嗎？兩個員警，兩手空空，就去辦案，別說害小女生被侵犯，這2個不小心被幹掉也是死有餘辜。

第四，你什麼都沒準備就算了，出包之後，你的補救措施是什麼？有沒有通報轄區，呼叫支援警力？有沒有加大追蹤搜索？有沒有趕緊找人救人？結果竟然是在原地等嫌疑人把被害人載回來。萬一沒回來呢？萬一被害人死了呢？喔！當然不能通報聲張，這樣大家不就知道我們出包了嗎？我們就賭一把，看她會不會出事，沒事最好，有事拉倒。

再來，一切的根源，就是認為破案最重要，要透過報案人提供的線索，去做情報佈建，要去查明身份，還要跟監找證據，好麻煩啊！起碼好幾天，叫她約出來最快了，只要一有接觸，或是有交易，現行犯耶，還有額外獎勵好棒棒，但是被害者跟加害者接觸有沒有危險，關我屁事。

最後，為何案發之後，所有人都當做沒事一樣，因為平常都是這樣幹的，只是以前運氣不錯沒出事，就算出事，只要你不說我不說，那就沒關係，這個案子，看有沒有民代去關心一下，查功獎紀錄，當初搞不好還領了功獎跟破案獎金，分局長還開會表揚呢！

石明謹也問，「你願不願意讓你的家人或親友，不管是妹妹、女兒，13歲，去跟性侵加害者獨處？」

13歲少女協助警方辦案釣出網路男蟲，結果在警方監控下被載走性侵，退休警員石明謹列6項理由批這次辦案方式「禽獸不如」；圖中人物與新聞事件無關。圖/Ingimage
13歲少女協助警方辦案釣出網路男蟲，結果在警方監控下被載走性侵，退休警員石明謹列6項理由批這次辦案方式「禽獸不如」；圖中人物與新聞事件無關。圖/Ingimage

女生 傷害罪

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