快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲少女配合警抓人遭性侵 中壢警：配合調查有無違法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，未料反悔竟被對方拿著裸照威脅完成交易，她向中壢警求助，配合員警辦案抓人，雖事前告知她千萬不能上車，卻仍被張男開車載走；中壢警分局今表示，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲。

13歲少女與張男透過手機交友軟體認識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張男1小時5000元的性交易提議並自拍上空裸照傳給對方，未料事後反悔，裸照成為對方逼迫性交易的武器。

事發後，少女報警處理，協助警方約張男在速食店見面，警方事前也提醒少女「千萬不可以上車」，但少女未聽勸，與張男見面沒多久就上車，而員警埋伏位置與2人見面位置又有一段距離，跑步追上前已經來不及。

中壢警分局副分局長朱孝全表示，此案偵辦過程，從受理、筆錄製作及行動當時，均有監護人同意及全程在旁陪同，並無單獨以13歲少女做為誘餌狀況；執行中發生被害人脫蹤失控情形，本分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲，絕不容許類似錯誤再次發生。

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，向警求助仍慘遭魔爪，中壢警分局今回應，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進。記者曾增勳／攝影
桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，向警求助仍慘遭魔爪，中壢警分局今回應，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進。記者曾增勳／攝影

桃園 性交易 裸照 交友軟體

延伸閱讀

傻眼！70歲影后扮嫩演少女　竟喊小18歲男星「爹」

5名女生指控性侵性騷 彰化狼師被聲押獲准

13歲少女報警抓男蟲 被載走逼口交竟是配合警辦案約人

7歲女兒脖子有咬痕 揭出鄰居大叔性侵惡行

相關新聞

13歲少女配合警抓人遭性侵 中壢警：配合調查有無違法

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，未料反悔竟被對方拿著裸朝威脅完成交易，她向中壢警求助，配合員警辦案抓人，雖事前告知...

裸男藏衣櫃持刀逼女鄰居口交 十分鐘逞獸慾重判十五年

宜蘭吳姓男子去年10月間，趁租屋處同棟女子小A（化名）到陽台洗衣，持刀潛入房間，藏身衣櫃，待小A返屋，衝出將她摔倒在地，...

男法官載年輕女法官疑停路邊性騷 士林地院：申訴案成立

士林地院法官蔡男上月遭控性騷年輕女法官，法院獲悉後展開調查，今早表示性騷擾申訴處理評議委員會針對本案已作成「申訴案成立」...

哭鬧拒上學 3歲童疑遭老師性暴力

立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷昨揭露新竹市東區某私立幼兒園，以另設補習班「掛羊頭賣狗肉」違法經營幼兒照顧業務，甚至有3歲幼...

傳前審判長對年輕女法官性騷成立 最重恐免除法官職務

士林地方法院資深法官蔡明宏，遭控2022年底開車載年輕女法官到陽明山，涉在車上性騷擾，外傳士林地院性騷擾申訴處理評議委員...

「秋」後算帳？捲八八會館案又被爆性騷 女檢察官5點聲明回應

警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋，被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝，赴郭開設的「88會館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦