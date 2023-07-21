13歲少女配合警抓人遭性侵 中壢警：配合調查有無違法

桃園一名13歲少女答應張姓男子性交易，未料反悔竟被對方拿著裸照威脅完成交易，她向中壢警求助，配合員警辦案抓人，雖事前告知她千萬不能上車，卻仍被張男開車載走；中壢警分局今表示，執行中發生被害人脫蹤失控情形，分局將深自檢討改進，並配合桃園地檢署調查釐清員警有無涉及違法情形，相關疏失責任也將一併追究嚴懲。

13歲少女與張男透過手機交友軟體認識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張男1小時5000元的性交易提議並自拍上空裸照傳給對方，未料事後反悔，裸照成為對方逼迫性交易的武器。

事發後，少女報警處理，協助警方約張男在速食店見面，警方事前也提醒少女「千萬不可以上車」，但少女未聽勸，與張男見面沒多久就上車，而員警埋伏位置與2人見面位置又有一段距離，跑步追上前已經來不及。