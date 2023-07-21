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哭鬧拒上學 3歲童疑遭老師性暴力

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

立委王婉諭（左二）、新竹市議員蔡惠婷（右二）昨與被害幼兒家長召開「正視補習班違法經營幼兒照顧業務亂象」記者會。記者曾學仁／攝影
立委王婉諭（左二）、新竹市議員蔡惠婷（右二）昨與被害幼兒家長召開「正視補習班違法經營幼兒照顧業務亂象」記者會。記者曾學仁／攝影
立委王婉諭、新竹市議員蔡惠婷昨揭露新竹市東區某私立幼兒園，以另設補習班「掛羊頭賣狗肉」違法經營幼兒照顧業務，甚至有3歲幼童疑遭不具教保員資格的工讀生涉嫌性暴力。受害幼兒家長痛訴經過，不滿遭業者以兩面手法矇騙，得知孩子遭侵犯感到自責與煎熬。

新竹市教育處說明，該私立文理技藝短期補習班以補習班名義違法經營幼兒園經稽查屬實，已要求學前部分停止招生、裁罰10萬元，並協助安置幼童到合法園所。疑涉幼兒性暴力部分，市府已成立調查小組全力釐清真相，此案也進入司法程序，由新竹地檢署指揮偵辦。

據了解，該名被害幼兒僅3歲，今年3、4月出現異樣，開始哭鬧拒上學，並曾主動向家長表示自己「有秘密」，但不願說。

該名家長表示，孩子吐露遭老師不當對待後，立刻詢問園方，但被推稱不清楚老師中文姓名、監視器畫面也沒保存，甚至被要求家長轉換合約將原先的教保服務契約書改為補習班契約。

蔡惠婷說，該園所前科累累，近年因違法收托累計被裁罰60萬元，由於業者違規以補習班方式違法經營幼兒照顧業務，明顯是規避幼兒園設立的相關安全法規，她與王婉諭呼籲教育部修正補教法。

新竹市政府對此表示贊同，也將建請教育部修正補教法，增訂補習班招收6歲以下幼兒進行全日托時，在師資、師生比、環境、設施設備及評鑑機制等項目，皆應比照幼兒教育及照顧法相關規定，並加註於立案證書上，以供家長辨別。

補習 新竹 幼兒園

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