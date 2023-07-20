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5名女生指控性侵性騷 彰化狼師被聲押獲准

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣戴姓數學家教名師涉嫌性擾騷、性侵至少10名女學生，最近返回家鄉開班授課，曾遭性侵的一名女生Y小姐（化名）擔心狼師又向別的女學生下手，本（7）月11日挺身而出揭發惡行，陸續4名被害人報案也曾被性騷擾，檢方指揮警方逮捕戴嫌並聲押獲准。

據了解，Y小姐（化名）11日在律師陪同下，到彰化縣溪湖警分局作筆錄，警方通知戴嫌到案，警詢後依妨害性自主罪嫌函送。檢方重視此案，指揮擴大偵辦，陸續又有兩名被害人透過溪湖鎮公所法律扶助報案，鎮長何炳樺自掏腰包請律師為她們打官司，另有兩名被害人自行到溪湖警分局報案。因5名被害人指證歷歷，檢方指揮警方15日逮捕戴嫌，偵訊後聲押獲准。

Y小姐11日公開指控戴嫌，在她就讀國二時到家教班補習，假借按摩紓壓之名，伸出鹹豬手撫摸她的身體，「按摩」幾次後發生性行為，戴嫌聲稱與妻子分居已久，還透過她的學姐告訴她「老師很愛妳，妳不去家家教班，老師都吃不下飯。」

戴嫌因猥褻女學生，被兩名女生的家長興訟提告，戴嫌2016年被控猥褻未成年少女，判刑兩年定讞遭國中解聘，2017年入獄服刑後一年半假釋出獄，轉往台中市教書。戴嫌最近回彰化開家教班，Y小姐獲悉狼師回鄉，即在個人臉書PO文，有兩名遭性侵、7名被性騷擾的國中同屆同學、學妹私訊Y小姐，自稱在家教班上課時有相同遭遇。

3名女生透過溪湖鎮公所協助，控告戴姓狼師性侵和性騷擾。本報資料照片
3名女生透過溪湖鎮公所協助，控告戴姓狼師性侵和性騷擾。本報資料照片

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