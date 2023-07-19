女實習生喊METOO控導演北村豐晴性騷、攝影師周宜賢性侵 警介入查辦

紀錄片《九槍》導演蔡崇隆，18日晚上在他個人臉書以5200個字，揭露一名11年前還是大三的女學生在《阿嬤的夢中情人》電影劇組擔任實習生，遭到該片日籍導演北村豐晴性騷，還被攝影指導周宜賢性侵的不堪過往。因近來演藝圈ME TOO運動新聞洗版，使她身心二度受創影響工作與生活，於這個月15日到三峽分局對周男提告性侵，並單一窗口轉至新莊分局偵辦。

導演蔡崇隆昨天於個人臉書以《別讓片場變成修羅場》為題，用5200字陳述一件ME TOO受託事件，內容是一名大學傳播系女畢業生「依依」11年前在《阿嬤的夢中情人》電影劇組擔任實習生時，遭該片日籍導演北村豐晴性騷，及被攝影指導周宜賢性侵。

蔡崇隆轉貼女被害人4462字陳述遭性騷、性侵過程，她說2012年7月，當時是大學三年級學生，在電影長片《阿嬤的夢中情人》擔任實習生，導演北村豐晴以「可不可以當一下替身？」並要她換穿高衩旗袍、吊帶襪帶到攝影棚，當著眾多陌生男工作人員面前，兩度拍攝裙底胯下，還要求她「能不能把褲子脫了？不然這樣實在是很難看光。」當時連女性製片助理、場記、服管都看不下去，衝進來梳化間對她說「不要脫！不要理他！」

依依說，2012年9月4日劇組在台北舉辦殺青酒，凌晨她已醉到無法騎車，周宜賢叫了計程車，當下她以為會帶她去公園之類的地方聊天，但一上車周就說「載我們到最近的賓館。」一進到賓館，她醉癱在床上，周宜賢脫掉她全身衣服，撫摸她身體，隨後在她無力抗拒、也未同意的情況下性侵得逞。

依依說，事發11年來，她沒有忘記這一切。Me too運動每天洗版的新聞，讓她身心二度受創，影響她的工作與生活，甚至因此求助精神科醫師，加重藥物劑量。Me too運動也使她鼓起勇氣，站出來去報案，去把事實說出來。

對此，新北市新莊警分局表示，被害人於這個月15日下午4時許，親自到三峽警分局偵查隊報案，當時案件發生地點在新莊轄區，遂單一窗口轉至新莊警分局續辦，今天上午收文後立即報請檢察官偵辦，將於近期聯繫兩造當事人說明釐清。

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