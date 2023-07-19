婦人偷拍女兒下體、吸乳猥褻 為取悅心上人荒唐行徑遭判刑

一名婦人為滿足48歲宋姓男友性慾，趁9歲女兒熟睡時多次掀衣偷拍女兒私密照傳給宋，還拍下掰女兒私密處、吸吮女兒胸部的照片。新北地方法院考量婦人罔顧女兒意願，趁她睡著偷錄隱私部位，以及宋惡劣地利用婦人對他的情感，依兒童及少年性剝削防制條例等罪判婦人4年10月、宋8年10月徒刑。台灣高等法院今改判婦人4年6月和7月徒刑，而宋一審判決也撤銷，一部分改判8年4月徒刑，原拍攝兒童性影像罪處1年4月刑部分駁回。

檢方起訴指出，婦人2019年透過交友軟體結識宋姓男子，兩人交往，宋知道婦人當時有個9歲大的女兒，為了性需求，多次要求婦人拍攝女兒的裸照。婦人為了滿足宋，也多次趁女兒熟睡，掀開女兒上衣或脫掉下著，拍下她的不雅影像，還用手掰開女兒下體、吸吮她胸部猥褻；母女一同洗澡時，婦人也拍下兩人沐浴畫面，並將這些畫面統統傳給宋姓男友，增加情趣。

女兒有次把玩媽媽的手機，無意間發現媽媽竟偷拍她，還將照片傳給宋，向未同住的爸爸告狀，爸爸氣得控告妻子與宋。

對話紀錄顯示，婦人在2020年11月6日傳LINE訊息告知宋「以後不能偷拍女兒了」「她好像知道有跟她爸爸講」「我要小心了」，宋則回說「記得要全部刪掉喔」、「現在刪掉我們的對話，之後就別再提這些事情囉」。

新北地院審理時，婦人坦承犯行，宋則辯稱未要求婦人傳送女兒不雅影像，他只是「接受」，不知為何婦人要這樣做。但資料顯示宋在對話中要求「妳再錄給我」，新北地院不採信宋的辯詞。

一審指媽媽應保護、照顧年僅9歲的女兒，但這名婦人卻為了和男友的性愛情趣，罔顧女兒意願，拍攝女童的私密影像；宋明知女童幼小，卻利用婦人對他的感情依賴，要求婦人拍攝、傳送私密影像，動機惡劣，兩人分別判刑。