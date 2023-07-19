快訊

學生控指導教授長期捏臀、揉胸性騷擾 台大名師遭停聘

科技人的護身符！蘇姿丰與超微同事合照 超大台灣「國民零食」成亮點

花3880元吃「饗A Joy」值得嗎？員工揭試吃感想 爆料甜點口味：難以預料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人偷拍女兒下體、吸乳猥褻 為取悅心上人荒唐行徑遭判刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

一名婦人為滿足48歲宋姓男友性慾，趁9歲女兒熟睡時多次掀衣偷拍女兒私密照傳給宋，還拍下掰女兒私密處、吸吮女兒胸部的照片。新北地方法院考量婦人罔顧女兒意願，趁她睡著偷錄隱私部位，以及宋惡劣地利用婦人對他的情感，依兒童及少年性剝削防制條例等罪判婦人4年10月、宋8年10月徒刑。台灣高等法院今改判婦人4年6月和7月徒刑，而宋一審判決也撤銷，一部分改判8年4月徒刑，原拍攝兒童性影像罪處1年4月刑部分駁回。

檢方起訴指出，婦人2019年透過交友軟體結識宋姓男子，兩人交往，宋知道婦人當時有個9歲大的女兒，為了性需求，多次要求婦人拍攝女兒的裸照。婦人為了滿足宋，也多次趁女兒熟睡，掀開女兒上衣或脫掉下著，拍下她的不雅影像，還用手掰開女兒下體、吸吮她胸部猥褻；母女一同洗澡時，婦人也拍下兩人沐浴畫面，並將這些畫面統統傳給宋姓男友，增加情趣。

女兒有次把玩媽媽的手機，無意間發現媽媽竟偷拍她，還將照片傳給宋，向未同住的爸爸告狀，爸爸氣得控告妻子與宋。

對話紀錄顯示，婦人在2020年11月6日傳LINE訊息告知宋「以後不能偷拍女兒了」「她好像知道有跟她爸爸講」「我要小心了」，宋則回說「記得要全部刪掉喔」、「現在刪掉我們的對話，之後就別再提這些事情囉」。

新北地院審理時，婦人坦承犯行，宋則辯稱未要求婦人傳送女兒不雅影像，他只是「接受」，不知為何婦人要這樣做。但資料顯示宋在對話中要求「妳再錄給我」，新北地院不採信宋的辯詞。

一審指媽媽應保護、照顧年僅9歲的女兒，但這名婦人卻為了和男友的性愛情趣，罔顧女兒意願，拍攝女童的私密影像；宋明知女童幼小，卻利用婦人對他的感情依賴，要求婦人拍攝、傳送私密影像，動機惡劣，兩人分別判刑。

案經上訴，高院審理後撤銷原判決而改判，但未定應執行刑。

新北市一名女童把玩媽媽的手機時，赫然發現媽媽偷拍她的私密照，還將不雅影像傳給她的宋姓男友，向爸爸告狀，東窗事發；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／Ingimage
新北市一名女童把玩媽媽的手機時，赫然發現媽媽偷拍她的私密照，還將不雅影像傳給她的宋姓男友，向爸爸告狀，東窗事發；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／Ingimage

未成年 偷拍

延伸閱讀

在餐館脫掉酒醉女的內衣拍照 服務員報案他慘賠50萬

變態！鯊魚劍痛毆、熱水燙手、鉗夾下體 親爸虐死3歲兒判14年半

網紅帶小王回家睡被土豪尪偷拍 反告因「1理由」逆轉贏了

惡男躲女廁偷拍十餘人 超商、商場都淪陷連國北護都受害

相關新聞

趁老公看診與舊愛精油泡澡 新竹醫師娘18年偷情日記成鐵證

新竹一名醫師娘難忘18年前在科技公司認識的舊愛羅男，即使當年得知自己是小三黯然離開，但2人仍藕斷絲連。醫師陳男前年起發現...

婦人偷拍女兒下體、吸乳猥褻 為取悅心上人荒唐行徑遭判刑

一名婦人為滿足48歲宋姓男友性慾，趁9歲女兒熟睡時多次掀衣偷拍女兒私密照傳給宋，還拍下掰女兒私密處、吸吮女兒胸部的照片。...

宜蘭男臉書認識國中少年嘗禁果 訊息露馬腳遭判3年半

宜蘭謝姓男子去年認識即將讀國中的少男阿緯（化名），情投意合，2次嘗禁果，互傳露骨訊息，如「愛死你了」、「你害我現在不敢放...

2線3星警官性騷女同事 記過拔官

鐵路警察局兩線三星陳姓男警官，涉嫌以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警向上級反應，提出性騷擾申訴。鐵路警察局...

桃園少女拚酒醉倒友人床上 突遭摸醒被問「想要嗎」崩潰

桃園一名少女宣宣（化名）去年1月在友人家喝酒，不勝酒力倒臥床上睡著，一名同樣借住友人家的楊姓男子，返家後見宣宣不省人事，...

影／台南市養生館暗藏春色 南警連破三層暗門法辦

台南市北區大興街某養生會館，標榜美容Spa舒壓服務，實則涉嫌經營色情按摩。警方昨晚持搜索時，連破三層暗門，查獲性交易，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦