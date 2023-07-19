2線3星警官性騷女同事 記過拔官

鐵路警察局兩線三星陳姓男警官，涉嫌以職務之便，多次對女警言語、肢體性騷擾，受害女警向上級反應，提出性騷擾申訴。鐵路警察局調查後認定屬實，將陳姓男警官記一大過、移送法辦，並調離鐵警局。

據了解，被指控的陳姓男警官原在外勤大隊擔任副大隊長，涉多次利用職務之便，在隊上女警送公文時，以手肘觸碰「身體部位」，受害女警原以為陳只是不小心，事後詢問才發現不少人都有類似經驗，向上級反應。

鐵路警察局六月初接獲申訴，指控陳男今年一至六月間，多次以言語貶抑及行為觸碰，涉嫌違反跟騷法及性騷擾防治法，經內部調查屬實，立即將陳調整非主管職、列輔導對象，並報警政署調離鐵警局，七月三日移送地檢署偵辦。

鐵警局說，十四日召開性騷擾申訴調查委員會，認定陳姓警官言行失檢，記一大過處分，並將決議事項函請市政府社會局依規定裁罰。

據調查，陳姓男警官年約四十歲，曾在保六總隊、雙北市警局等單位服務，升任兩線三星才到鐵警局，事發後被調往航警局。