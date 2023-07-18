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法官不相信「陪酒小姐會性暗示」辯詞 他在酒店廁所性侵判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子與朋友在酒店消費，趁陪酒小姐入廁間時，褪去她的安全褲，在馬桶上性侵得逞；陳辯稱，是對方先解開他牛仔褲的鈕釦，2人是合意性交，台北地院審理，採被害人證詞，依強制性交罪判陳有期徒刑3年8月。可上訴。

2022年3月7日，陳與友人前往台北中山區酒店消費，凌晨5時30分，陳見被害人進入包廂內廁所，尾隨進入，褪去被害人的安全褲、內褲，撕下隱形胸罩，在洗手檯、馬桶上對被害人強制性交，檢方偵辦，將陳起訴。

陳否認性侵，表示性交前有徵得同意，是被害人在包廂內超過男女界線，要解他牛仔褲的鈕釦，又把手搭在他的手上說要去廁所；陳說，被害人提告是想要錢，原本索賠6萬6000元，又改說要2、30萬元等。

陳的辯護人稱， 被害人在包廂主動坐在陳的雙腿之間，用手撫摸陳的生殖器，以極具性暗示的舉動挑逗陳，陳沒有強制性交。

被害人說，陳把她推進廁所後反鎖，以站姿性侵，她沒有辦法掙脫，陳用半蹲的方式性侵她至少5分鐘；她說，她曾經要逃離，但陳抓她回廁所，繼續摀住她的嘴，經紀人有跟陳談過和解，但沒有談成。

合議庭傳喚被害人的同事、與陳同行的酒客作證，參考酒店包廂外走廊的監視器，並審酌被害人遭性侵後去醫院開立的驗傷單，綜合相關證據，認定被害人說法一致，陳確犯強制性交罪。

判決說，陳不尊重被害人性自主權，應嚴予非難，考量他的犯動機、所生危害、犯後態度等，依強制性交罪判陳有期徒刑3年8月。

陳姓男子與朋友在酒店消費，趁陪酒小姐入廁間時，褪去她的安全褲，在馬桶上性侵得逞。圖／聯合報系資料照片
陳姓男子與朋友在酒店消費，趁陪酒小姐入廁間時，褪去她的安全褲，在馬桶上性侵得逞。圖／聯合報系資料照片

性侵 酒店

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