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惡房東主打陪過夜約會免費住2度侵犯女房客 強制猥褻起訴
46歲呂姓房東，透過591租屋網出租房間，吸引女子上門看屋，向女子提出「偶爾陪過夜、約會」就可以免費居住。急需租屋的女子小紫（化名）未當場回應，竟2度遭呂男強壓在床，用下體磨蹭強制猥褻。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪嫌起訴呂男。
起訴指出，呂男在租屋網上張貼出租房間訊息，被害女子小紫去年8月14日在朋友陪同下看屋，呂男第一時間同意小紫可暫時住在房間，後續碰面再討論簽約。不料，隔天晚上9時許，呂男到房間找小紫，對她說「可免費出租房間，但需要偶爾陪同過夜及約會」
呂男當場見小紫沒有回應，涉嫌違反其意願，強壓小紫在床，用下體磨蹭強制猥褻，小紫反抗稱生理期來，呂男才罷手。房東狼爪不僅一次，8月16日下午1時許，遭侵犯的小紫，打電話拒絕房東提議，並想歸還鑰匙，呂男聲稱，有其他房客看屋，要求小紫在房間等候。沒想到1小時後，呂男等看屋房客離開，涉再用相同手法侵犯小紫。當時小紫極度害怕慌張，呂男才停手離開現場。
呂男供詞避重就輕，僅坦承他有提供房間給小紫居住，有和她碰面。小紫報案提告，她遭侵犯後，有告知男友和當時陪她看屋的朋友，事發3個月後，呂男甚至假冒他叔叔，打電話辦公室詢問她上班狀況。檢方依證人供詞、簡訊對話紀錄、就醫診斷證明等，認定呂男涉犯2次強制猥褻犯行，依法起訴。
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