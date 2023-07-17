要求女學生「不穿內褲」拍照 金門狼師性騷成立終身不聘任

金門傳出有國中代課老師以強迫或半強迫方式拍攝女學生的性感照，目前已知受害者逼近30人，該校4月成立調查小組，今公布調查報告，認定性騷擾成立，該名男教師終止聘約，並通報不適任教育人員資料庫，終身不得聘任為兼任、代理及代課教師。

金門某國中一名任教多年的男老師，過去熱心協助拍攝學校熱舞社活動照，但也以社團為理由，多次邀約熱舞社女學生換穿清涼服裝拍辣照，甚至是要求「不穿內褲」，讓女學生感到不舒服，向班導反映後才曝光整起事件。據了解，從過去到現在已近30人受害，各界撻伐。

金門教育處表示，某校於4月15日通報疑似師對生的校安性平事件，該校性平會成立調查小組調查，過程中發現有跨校疑似個案，調查小組為審慎釐清案情，因此申請調查展延一個月，日前於期限內已完成調查，且經學校性平會議處後函報金門縣政府教育處。

據調查報告指出，該案經學校調查小組分別針對檢舉人、申請調查人、疑似被行為人、關係人與被申請調查人進行多次查訪與事證交叉比對後，認定該案行為人其作法與客觀社會通念及經驗法則相悖，且罔顧師生之間的關係界限、權力界限與身體界限，造成學生、家長、校園普遍不安，其性騷擾屬實且情節重大，依法應予終止聘約，並終身不得聘任為兼任、代理及代課教師。

金門教育處長孫麗琪表示，學校已將該案的調查報告與性平會會議紀錄函報教育處，教育處後續將依法召開縣層級的性別平等教育委員會，以嚴加審核校方全案調查程序及懲處措施，並要求學校務必踐行性別平等教育法、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則之法定程序，將處理結果以書面載明事實及理由通知申請人、檢舉人及行為人。

若申請人或行為人對處理結果不服向學校提出申復者，學校亦應依防治準則第31條以書面通知申復人申復結果；另關於該師之終止聘約，教育處會依法辦理並請學校通報教育部不適任教育人員資料庫。