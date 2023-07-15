色男專挑女大生下手 宮廟外襲胸硬上判4年賠28萬

許姓男子曾趁玩真心話大冒險時接連性侵2名女子，後又利用1名女大生剛分手心情不佳，約她到宮廟談心時逼口交、硬上，害她情緒崩潰、身心重創，法院刑事依強制性交罪判許4年，另台中地檢署已支付女大生犯罪被害補償金28萬元，民事再判許應全額給付中檢。

檢警調查，許男2021年得知女子車禍、和男友分手心情不好，同年4月5四約她到一處宮廟前廣場見面竟趁機摸大腿，還突然將她抱起到一旁矮牆襲胸、強吻，對方當場拒絕說「請你放手」、「我不要」。

未料許男竟強逼女子口交、硬上得逞，造成對方身心受創，後來向學校輔導單位告知全案才曝光。

法院刑事審理時，許辯稱當天和女子第一次見面，有跟她表白女子也答應，並有聊天擁抱否認接吻和性交；女子控訴，遭強吻襲胸時自己講了3次「請你放手」，但仍慘遭許男壓頭逼口交，又被脫褲硬上，自己腦袋一片空白覺得非常驚嚇。

女子還說，許男犯後一再強調很喜歡她、想交往，還以為對方很真誠，但沒經過她同意就做這種事，後續要再跟許聯絡他就不見了，這才意識到被騙，並在網路上查到許男名字，得知他也曾對其他女生性侵。

法院查，女子事後去心裡諮商情緒幾乎崩潰，描述到案發過程甚至會大哭、發抖或嘶吼，出現創傷後壓力症候群之症狀反應。

刑事庭認為，許男利用女子車禍、分手時趁虛而入性侵，造成她心裡嚴重創傷，犯後毫無悔意，依強制性交罪判他4年。