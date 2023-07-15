快訊

美首核准「非處方避孕藥」 衛福部：找代買可判刑10年

新科博士赴陸爭高薪 想獲長聘教職要有「招財能力」

MLB／大谷翔平不是非賣品？傳天使球團考慮聽取報價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

色男專挑女大生下手 宮廟外襲胸硬上判4年賠28萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

許姓男子曾趁玩真心話大冒險時接連性侵2名女子，後又利用1名女大生剛分手心情不佳，約她到宮廟談心時逼口交、硬上，害她情緒崩潰、身心重創，法院刑事依強制性交罪判許4年，另台中地檢署已支付女大生犯罪被害補償金28萬元，民事再判許應全額給付中檢。

檢警調查，許男2021年得知女子車禍、和男友分手心情不好，同年4月5四約她到一處宮廟前廣場見面竟趁機摸大腿，還突然將她抱起到一旁矮牆襲胸、強吻，對方當場拒絕說「請你放手」、「我不要」。

未料許男竟強逼女子口交、硬上得逞，造成對方身心受創，後來向學校輔導單位告知全案才曝光。

法院刑事審理時，許辯稱當天和女子第一次見面，有跟她表白女子也答應，並有聊天擁抱否認接吻和性交；女子控訴，遭強吻襲胸時自己講了3次「請你放手」，但仍慘遭許男壓頭逼口交，又被脫褲硬上，自己腦袋一片空白覺得非常驚嚇。

女子還說，許男犯後一再強調很喜歡她、想交往，還以為對方很真誠，但沒經過她同意就做這種事，後續要再跟許聯絡他就不見了，這才意識到被騙，並在網路上查到許男名字，得知他也曾對其他女生性侵。

法院查，女子事後去心裡諮商情緒幾乎崩潰，描述到案發過程甚至會大哭、發抖或嘶吼，出現創傷後壓力症候群之症狀反應。

刑事庭認為，許男利用女子車禍、分手時趁虛而入性侵，造成她心裡嚴重創傷，犯後毫無悔意，依強制性交罪判他4年。

女子事後向台中地檢署申請犯罪被害補償金，經中檢補償其28萬3240元，檢方再提民事訴訟向許男全額求償；許男目前在監獄執行中，經通知表示不願提解到庭，具狀表示要聲明異議，民事審理後認為檢方求償有理由，判許應給付中檢28萬3240元。

許男在宮廟外性侵女大生，刑事依強制性交罪判他4年，民事判給付28萬元。示意圖／ingimage
許男在宮廟外性侵女大生，刑事依強制性交罪判他4年，民事判給付28萬元。示意圖／ingimage

分手 性侵 補償金

延伸閱讀

ATM領錢驚見「宮廟服務」 網笑：找8+9輸贏？真正用途曝

運將深夜載到酒醉「妙齡女」凍未條 脫衣襲胸挨告才知男的

大安運動中心爆性侵！他闖泳池淋浴間喊「你好可愛」硬上洗澡男

家長沒道歉！11歲男童遭控襲胸 被害女子怒告性騷擾

相關新聞

色男專挑女大生下手 宮廟外襲胸硬上判4年賠28萬

許姓男子曾趁玩真心話大冒險時接連性侵2名女子，後又利用1名女大生剛分手心情不佳，約她到宮廟談心時逼口交、硬上，害她情緒崩...

為挽救戀情！光溜溜跪拜性愛大神遭性侵 廟公這樣做讓她心軟

一女子欲與前男友復合，向艋舺淨心堂求援，黃姓廟公提議到旅館作法恭請「性愛大神」，她被帶至旅館。黃向女子表示，待會兒做的法...

台版熔爐案！她指控「小4就被侵犯」 從學校到補習班都被狼師染指

南投縣劉姓國小校長被爆長期性騷擾女學童，今天又有受害女生揭露，當年她讀國小4年級，劉姓老師不僅在校課堂間、體育課性騷擾，...

胸圍多大？打女職員屁股 議員爆建商子公司主管性騷

台北市議員許淑華接獲陳情，北市一建商旗下的子公司王姓男主管，在職場上不僅多次言語騷擾、霸凌女員工，甚至還直接肢體接觸，還...

色男扒光酒醉女硬上 瞎扯她投懷送抱下場判3年4月

卓姓男子約認識20多年女性晚輩唱歌、喝酒，不顧對方信任利用她酒醉硬上，女子醒來驚見卓光溜溜躺在一旁，自己內衣還被扣錯，隱...

花監教官涉性侵少女 搶辦退休

花蓮監獄一名姜姓前主任管理員，去年暑假在外擔任武術教練時，涉嫌性侵未成年少女，本月十日遭檢方聲押禁見獲准，目前羈押在花蓮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦