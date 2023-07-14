花監教官涉性侵少女 搶辦退休

花蓮監獄一名姜姓主任管理員，涉嫌利用教拳機會性侵未成年女學員，還在東窗事發後提前辦理退休。本報資料照片 花蓮監獄一名姜姓前主任管理員，去年暑假在外擔任武術教練時，涉嫌性侵未成年少女，本月十日遭檢方聲押禁見獲准，目前羈押在花蓮看守所，全案依加重強制性交罪偵辦，最重可處十年以下徒刑；姜男在東窗事發後，以照顧母親為由申請提前退休。

矯正署近日爭議不斷，先是夜店殺警案被告易寶宏獲調外役監，引發社會撻伐，如今又爆出監獄主任管理員性侵未成年少女，讓形象再度蒙塵。

據了解，姜男（六十二歲）身材雖不高大，卻是跆拳道、八極拳高手，在花蓮監獄擔任武術戰技教官多年，被喻為是花蓮監獄「葉問」，有「最強監所管理員」封號。他被控去年暑假期間，在外教學生武術，竟趁學生休息時，伸出狼爪性侵，受害者還是名未滿十四歲的女學生。

據指出，警方在今年三月接獲受害人報案，沒多久即約談姜男，六月依妨害性自主罪函送花蓮地檢署，外界質疑，姜男恐利用辦案空窗期，先辦退休把退休金領光；檢方指出，六月接獲警察機關移送案件後便積極偵辦，絕對沒有延宕。

花蓮監獄副典獄長吳必成表示，姜男在花監服務廿七年八個月又七天，雖還未屆退休年齡，但他以母親年老多病為由，已於五月一日退休，對於他涉性侵未成年少女一事，獄方並不知情。

由於姜男長期在花蓮教拳，檢方擔心還有其他受害者，呼籲相關被害人如有類似情形，可與花檢聯繫提告。