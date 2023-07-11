彰化女控10多年前遭國中師性侵 縣府：校方已解聘

一名國中數學老師10多年前在家開補習班涉性侵性騷女學生，至少10人受害，彰化縣府指出，這名老師先前任教的學校已依相關規定予以解聘，縣府也提供相關資源，協助妥慎處理。

30多歲Y女在網路貼文指10多年前曾被1名在家中開補習班的數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞此師要開補習班，今天決定前往分局報案，也呼籲其他受害者站出來，Y女指出，包含她自己在內，已有10名女學生被性侵或性騷擾。

彰化縣補習教育暨品保協會發布聲明指出，這名數學老師10多年前發生相關案件時已被解聘，目前未在學校擔任教職，一直都以「私人家教」形式授課，未開設合法立案的補習班；而縣內所有「合法立案」的補習班從業人員都須將個人資料上傳到補教管理系統，且都要提供「良民證」備查。

彰縣補習教育暨品保協會呼籲家長，為孩子選擇合法立案的補習班才有保障。

彰化縣政府也發布新聞指出，這名老師先前任教的學校，校方已依相關規定調查屬實予以解聘，通報教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統在案，縣府教育處也已提供相關專業資源及人員，協助學校妥慎處理。

至於外傳這名老師開設補習班部分，縣府將派員稽查，依「補習及進修教育法」及「彰化縣政府處理未立案補習班統一裁罰基準」處理。經通報為不適任教育人員者，也無法設立補習班或在補習班任職。