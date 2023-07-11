快訊

世上僅有500本！「哈利波特」初版書標出 價格飆漲逾3萬倍

影響廣及桃竹苗！新竹客運不續營54條路線 監理所：不會驟然停駛」

彰化女控10多年前遭國中師性侵 縣府：校方已解聘

中央社／ 彰化11日電

一名國中數學老師10多年前在家開補習班涉性侵性騷女學生，至少10人受害，彰化縣府指出，這名老師先前任教的學校已依相關規定予以解聘，縣府也提供相關資源，協助妥慎處理。

30多歲Y女在網路貼文指10多年前曾被1名在家中開補習班的數學老師性侵，心中陰影揮之不去，聽聞此師要開補習班，今天決定前往分局報案，也呼籲其他受害者站出來，Y女指出，包含她自己在內，已有10名女學生被性侵或性騷擾。

彰化縣補習教育暨品保協會發布聲明指出，這名數學老師10多年前發生相關案件時已被解聘，目前未在學校擔任教職，一直都以「私人家教」形式授課，未開設合法立案的補習班；而縣內所有「合法立案」的補習班從業人員都須將個人資料上傳到補教管理系統，且都要提供「良民證」備查。

彰縣補習教育暨品保協會呼籲家長，為孩子選擇合法立案的補習班才有保障。

彰化縣政府也發布新聞指出，這名老師先前任教的學校，校方已依相關規定調查屬實予以解聘，通報教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統在案，縣府教育處也已提供相關專業資源及人員，協助學校妥慎處理。

至於外傳這名老師開設補習班部分，縣府將派員稽查，依「補習及進修教育法」及「彰化縣政府處理未立案補習班統一裁罰基準」處理。經通報為不適任教育人員者，也無法設立補習班或在補習班任職。

補習 性侵

延伸閱讀

謊稱招募模特兒…泰國男扮人妖「伸狼爪」 涉嫌性侵逾百名女子

彰化爆「房思琪」翻版至少10人受害 補教界急回應

彰化數學名師把家教班當「後宮」 至少10名女學生受害

補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中

相關新聞

「妳身體一部分是我的肉」狼父猥褻女兒逾百次 法院重判8年

北部一名離婚父親被控對親生女兒猥褻，還對女兒說「妳身體一部分是我的肉」，家屬提告；法院審理，採信主要照顧者即被害人姑姑的...

又是明仁會！黑幫餵毒逼未成年少女賣淫 警逮10煞法辦

竹聯幫明仁會黑幫成員伍男，涉嫌以網路廣告高薪日陪，騙得多名國中女中輟生上鉤，再恐嚇威逼賣淫。日前警方獲報循線追查，於這個...

前職棒球員對已婚女性侵未遂 辯僅猥褻判刑1年8月賠50萬

中華職棒富邦悍將前職棒球員陳凱倫，2021年間酒後在員工餐廳女廁侵犯已婚女性，不顧被害女子反抗亂摸，還把生殖器靠近女子臉...

家長沒道歉！11歲男童遭控襲胸 被害女子怒告性騷擾

台北市一名20多歲女子指控，今年7月8日晚上7時許，在天母高島屋B1麥當勞前走廊，遭11歲男童「大力捶胸」男童和堂弟還一...

應召站主打「膚白秘書初兼」 警抓秘書、馬伕妨害風化送辦

應召站業者在網路論壇張貼LINE ID供尋芳客「選妃」，主打「膚白秘書初兼」從事性交易，警方佯裝男客私訊蒐證，日前以5千...

他和妙齡人妻性交易完事不給錢 要女方自稱母狗錄影兼恐嚇

桃園一名徐姓男子曾因違反兒少性剝削條例判刑，2020年出獄仍不知悔改，一人分飾兩角，開7萬元高價騙妙齡人妻幫他口交5次，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦