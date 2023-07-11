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又是明仁會！黑幫餵毒逼未成年少女賣淫 警逮10煞法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

竹聯幫明仁會黑幫成員伍男，涉嫌以網路廣告高薪日陪，騙得多名國中女中輟生上鉤，再恐嚇威逼賣淫。日前警方獲報循線追查，於這個月9、10兩日循線在桃園市龜山區、樹林、新莊、板橋等地逮捕伍男在內10名涉案幫眾，當場查扣相關贓證物，一併帶回偵辦，警詢後依組織犯罪條例、兒少性剝削、妨害自由、毒品等罪嫌移送伍、褚兩男法辦，其餘8名共犯則移送少年法庭。

據了解，伍姓男子（19歲）自稱竹聯幫明仁會南新莊分會幹部（經查註記明仁會成員），專門吸收未成年少年、少女成為幫眾，不時在新北樹林、桃園龜山一帶滋事。今年4月24日、6月4日深夜，伍男就曾率領旗下未成年幫眾，在新北市樹林區大同公園、中正路加油站等處，持鋁棒、西瓜刀等器械聚眾鬥毆，行徑十分囂張。

日前警方獲報伍男透過網路「甜心花園包養網」發訊以單次日陪一萬為誘餌，誘騙多名未成年國中女中輟生上鉤，再媒介被害人下海賣淫，被害人女中輟生若不從，伍男則教唆旗下未成年小弟，餵食被害人毒品咖啡包、恐嚇「我知道你家在哪裡，會去你家放棺材」藉以逼迫、控制女中輟生下海賣淫。

樹林警方獲報組成專案小組追查蒐證，於這個月9、10兩日見時機成熟，連同新北市少年隊、三峽警分局、桃園市刑大及刑事局偵四大隊第一隊兵分多路，陸續在桃園市龜山區、樹林、新莊、板橋等地逮捕伍男、褚男（19歲）、巫姓少年（14歲）、張姓少年（16歲）、李姓少年（17歲）、阮姓少年（16歲）、俞姓少女（17歲）、葉姓少年（15歲）、林姓少年（16歲）、呂姓少年（15歲）在內共10名涉案幫眾，查扣毒品咖啡包、折疊刀及不法所得10萬3000元、手機等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，伍男一度否認犯行，還卸責推給旗下小弟，甚至還厚顏無恥向警稱「我是外表看起來很大隻， 但內心其實很溫柔」警詢後依組織犯罪條例、兒少性剝削、妨害自由、毒品等罪嫌移送伍、褚兩男法辦，其餘8名共犯則移送少年法庭。

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竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫明仁會成員伍男，涉嫌恐嚇、餵毒逼迫未成年中輟女學生賣淫，日前警方循線逮人依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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