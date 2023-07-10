前職棒球員對已婚女性侵未遂 辯僅猥褻判刑1年8月賠50萬

中華職棒富邦悍將前職棒球員陳凱倫，2021年間酒後在員工餐廳女廁侵犯已婚女性，不顧被害女子反抗亂摸，還把生殖器靠近女子臉龐要求口交，女子不斷哭著求饒才掙脫。士林地方法院審結，依強制性交未遂罪判陳1年8月徒刑，民事部分應賠償被害女子30萬元、賠償女子丈夫20萬元。

判決指出，2021年10月9日晚上10時許至隔天凌晨2時許，陳和同事們在員工宿舍餐廳喝酒，陳以續攤為由，找被害女子等人到員工餐廳小包廂，當時她酒後想吐被陳扶到廁所，她認為陳行徑怪異，在廁所傳訊息向女性朋友求助，但對方沒接聽。

女子想回宿舍房間，反被陳強推到廁所馬桶，隔衣摸胸又摸下體，露出生殖器靠近女子臉龐，要求女子替他口交等，女子不斷哭求反抗，陳才罷手。女子一度逃到廁所外，陳又把人拉回廁所，最後脫逃回宿舍房間。

陳辯稱，監視器有拍到他環抱女子，但時間很短暫，沒有用強暴脅迫手段，僅有強制猥褻，且他對酒精使用有依賴性，酒後失憶，請求強制猥褻罪從輕量刑。

女子證稱，陳在小包廂聊天時，說他老婆懷孕很久，沒有性生活問她可否幫他，當時他回「你太太快生了，不要這樣」，且不舒服想吐要回去。被侵犯過程中，陳還說「拜託一次就好」「真的很想強姦你」這種話。

合議庭認為，依女子和其丈夫證詞，加上監視器畫面等證據，認定陳男推女子進廁所，要求發生性關係，摸胸、下體，有把生殖器靠近臉部等，不採信僅有強制猥褻辯詞，認定陳男犯強制性交未遂罪，且難認酒醉意識不清犯案，不得依規定減刑。

民事求償部分，被害女子和其丈夫主張，陳侵犯女子身體自主權，所幸女子掙脫，案發後陳最初裝傻稱不知道，案發後疑對外扭曲本案事實，偵審過程中否認，態度惡劣，造成2度傷害，丈夫因受同事壓力，工作受影響，陳男離職後改做直銷，月收入至少10萬以上，並非他在法庭上稱外聘教練月薪2萬3千元，女子求償100萬元，丈夫求償200萬元。

陳男主張，他沒有誹謗也沒有講過「真的很想強姦你」，案發後女子丈夫工作受影響與他無關，案發後已道歉，原告求償金額過高。