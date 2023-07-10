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應召站主打「膚白秘書初兼」 警抓秘書、馬伕妨害風化送辦
應召站業者在網路論壇張貼LINE ID供尋芳客「選妃」，主打「膚白秘書初兼」從事性交易，警方佯裝男客私訊蒐證，日前以5千元價買約定性交易，當場查獲黃女、騎馬伕王男，全案依妨害風化罪嫌送辦。
內湖警方指出，正值暑假期間，網路路論壇張貼清涼圖片，且搭配充滿性暗示文字，明目張膽刊登性交易訊息，嚴重戕害青少年身心健康，員警假裝男客加LINE私訊業者蒐證，發現應召站以50分鐘1節，收費4千元至2萬元不等價格，從事性交易，還有班表供男客「每日選妃」。
專案小組見時機成熟，以5千元價碼約定性交易，當日黃姓女子搭車現身，警方立即表明身分盤查，也查獲開車接送的馬伕王姓男子，全案依妨害風化罪嫌送辦，並持續擴大清查幕後應召集團共犯。內湖分局呼籲，將持續加強取締應召站及性交易之不法行為，掃蕩色情以淨化治安，提供市民良好的生活環境。
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