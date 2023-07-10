應召站主打「膚白秘書初兼」 警抓秘書、馬伕妨害風化送辦

應召站業者在網路論壇張貼LINE ID供尋芳客「選妃」，主打「膚白秘書初兼」從事性交易，警方佯裝男客私訊蒐證，日前以5千元價買約定性交易，當場查獲黃女、騎馬伕王男，全案依妨害風化罪嫌送辦。

內湖警方指出，正值暑假期間，網路路論壇張貼清涼圖片，且搭配充滿性暗示文字，明目張膽刊登性交易訊息，嚴重戕害青少年身心健康，員警假裝男客加LINE私訊業者蒐證，發現應召站以50分鐘1節，收費4千元至2萬元不等價格，從事性交易，還有班表供男客「每日選妃」。