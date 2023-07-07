網紅護理師喬喬與娃娃機台主衝突 卻喊「ME TOO」控處理警性騷

網紅護理師喬喬去年因四叉貓放話要檢舉到讓她失業，她心生恐懼報案提告，並附帶民事求償100萬元。這個月5日下午，她人在新北市蘆洲區一間夾娃娃機店與台主發生口角，警方獲報到場協處，喬喬不願配合出示證件穢語爆嗆，被警強制帶回派出所清查身分，事後喬喬指控男員警涉嫌對她摸手、觸碰大腿提告性騷擾。蘆洲警表示已依法受理。

據了解，本名張喬瑜的網紅護理師（喬喬）去年因臉書《粉專「喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」》貼文痛批網紅四叉貓「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋。她甚至還說，建議體脂過高的人，少在天冷時出門幸災樂禍，小心樂極生悲。」

四叉貓隨即發文回擊「希望妳老公今年十月開幕的康復之家能按規定營業，要是被我知道有任何違規的行為，我會去檢舉到妳失業（笑），不讓你家安寧！」讓喬喬怒至派出所提告恐嚇，並附帶民事求償100萬元。

這個月5日下午5時許，她的一名男性友人向新北市蘆洲區長安街一家夾娃娃機店買了些公仔商品，喬喬覺得友人買價過高，自願前往向台主張男（25歲）喬買價，雙方一言不合發生口角，引起來往路人注意報警。

警方獲報出動快打10多警力趕抵，警欲對雙方盤查身分，但喬喬拒不配合還現場咆哮穢語嗆聲，在場員警只好依警察職權行使法第7條之規定，將喬喬帶返所查證身分。

不料，喬喬拒絕坐上警車，員警動手推了喬喬手臂並喊聲「有甚麼話回派出所再說」喬喬半推半就上車，由兩名女警陪同返回派出所。事後雙方互不提告，警10分鐘後讓兩人離去。沒想到，翌日下午4時許，喬喬來到派出所向員警表示，當天一名男員警有碰觸到她手臂及大腿，要對員警提告性騷擾。

對此蘆洲警分局表示，分局除依規定受理外，現場密錄器及相關佐證則由政風單位提供地檢署辦理，另行政程序則交由新北市婦幼隊辦理，由第三方公正單位審視，以最大幅度來保護同仁執勤及民眾提告權利。