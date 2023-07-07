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女控遭南部補教師性騷 台南、高雄教育局調查

中央社／ 高雄7日電

1名女子近日發文指16歲時遭南部補教老師強吻。被指控的老師事後發聲明致歉，並表示將退出補教界。高雄市、台南市教育局展開調查，若屬實將依規定處理並協助司法訴訟。

1名女子在社群網站臉書（Facebook）發文指2013年曾在高雄補習班遭陳姓老師詢問要不要當「小女朋友」。甚至在補習班沒有燈的樓梯間強吻了她。之後又一次藉故觸摸她的手和大腿。

女子2023年6月到陳姓老師臉書詢問是否願意跟自己道歉。「他道歉了。但在他道歉後，我意識到道歉不會讓一切好起來。」

女子說，當陳姓老師知道她要寫這篇文章時，竟對她說「希望妳冷靜思考一下，妳往後還有很美好的人生」。讓她哭笑不得，「畢竟我的人生在16歲那年被他砸出一個巨大破損」。她還說，有個學姊也向她表示遇到類似的事。

女子並表示，陳老師2014年離開補習班，但離開原因與騷擾事件無關。目前陳老師在台南補教業執業中。她已將此事通報高雄市教育局與台南市教育局。

陳姓老師昨天透過臉書發文表示，針對近來造成社會紛擾深感抱歉，對於此次輿論而對這名學生及其家人朋友所造成的傷害，先致上十二萬分歉意。

陳男表示，對於當年對這名學生所留下的陰影與恐懼，是此生都難以彌補的歉意，也深深覺得不適合留在補教業繼續誤人子弟，即刻起退出補教界以示負責，也不再教學及經營，也會立刻將目前經營的補習班股份歸還給總部發落。

高雄市教育局回應表示，6月29日獲悉後已主動調查補習班。經查這名老師早已無在補習班任教。擴大調查比對後，發現此師於另一補習班也有登載，但本學期未有固定授課，已立即要求暫停此師課務，確保不再有接觸學生機會。

高雄市教育局表示，依當事人意願協助提起司法訴訟。並持續追蹤此師是否於其他補習班任教，如有任教而未登錄於系統，將依法裁罰新台幣5萬元至25萬元。若經調查屬實有性騷擾等情事，應予解聘或解僱等。

台南市政府教育局發布聲明指出，獲悉後已立即查閱台南市補習班資訊管理系統，掌握疑似行為人陳姓男子現為某補習班負責人，已立即採隔離措施，要求立即離班靜候調查，並加強對陳男所屬補習班經營管理、學生學習等狀況稽查。

台南市教育局表示，此案雖非在台南市發生，但因疑似行為人目前在台南補習班任教，為確保學生安全，已同步啟動調查並籌組調查小組，後續將追訪曾受任教過的學生，掌握是否有其他受害人，若調查屬實也會依規定程序處理。

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