藝術家性侵案被害人母親遭炎上 女：我媽媽是更傷的

一名女性藝術工作者指控7旬知名台灣當代藝術家謝姓男子，涉嫌自她13歲起性侵多次、拍裸照。她的母親在臉書怒飆謝姓藝術家，「你該出來受死了，畜生」。多名網友指責母親也是加害者，該名被害女子回覆留言為母親發聲，「她是我媽媽，一定是更傷的」。

謝姓藝術家在事件曝光後神隱，甚至關閉個人臉書。為響應性侵、性騷零容忍，台北表演藝術中心昨開出第一槍，因尚未取得謝姓男子回應，在事件尚未明朗前，北藝中心先行中止執行主創藝術家謝男《NEXEN未來密碼》的演出製作工作。雙方之權利義務關係及後續處理，將於完成相關法律程序後，再對外說明。

被害女子的母親2021年燒謝男作品洩憤，並指控「攝影界的禽畜，誘姦未成年少女，你拍的裸照已經在我手上！別想賴！復仇記即將展開」。

被害女子對於網友湧入她的母親臉書，她逐一回覆留言，「關於這些，我們早就道歉和好了」、「辛苦她了」。

有網友指責女子的母親和謝男曾合夥開餐廳，女子表示，她的母親當時並不知道她遭謝男以裸照脅迫，持續猥褻關係到高中，「因為當時兩個妹妹不知情年紀小，只能說她有她的戰場，我有我的煉獄」、「看到大家來罵我媽媽，我五觀都不正常了」。

對於網友質疑女子的母親所謂的報仇行動，女子澄清表示，「她試圖用最快速的時間壯大自己保護我們。這些年要是沒有她的愛護，我早就又痛又癢整個翁星了」。