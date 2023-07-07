謝春德遭控性侵 北藝中止合作

被害女子的母親曾在個人臉書爆料謝姓藝術家誘姦未成年少女。圖／取自臉書 一名女網友昨在臉書指控十三歲時遭藝術家謝春德性侵、拍裸照，引發議論。謝擔任負責人的太界文化創意產業有限公司，與北藝原本合製開幕節目「未來密碼」，不過北藝昨發聲明強調對性平事件「零容忍」，將中止「未來密碼」一切合作，已通知謝洽談相關事宜。

對於女網友的指控，記者昨致電謝春德，截至截稿前都未回應，傳訊息也未回。臉書更已關閉。

北藝中心說，基於對性平事件「零容忍」，將組專案諮詢委員會，中止執行所有與「未來密碼」約定事項。

藝術圈也發起連署，指在政院版性平三法修正草案出爐前，藝文機構增列性平條款於補助、受獎、聘雇合約，員工未滿卅人的中小型藝術機構也應獲得保護，文化機構與藝術大學應完善性平申訴與調查程序，提供受害者支援系統。