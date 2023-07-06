小學教務主任攜人妻同事睡同房 尪見沐浴照揭兩人不倫

某國小李姓教務主任在北部服務時認識同校的陳姓新婚老師，兩人不僅在公開場合擁抱，還曾在活動後入住同一旅館房間，陳女丈夫發現後提告，向李男求償120萬元，橋頭地院審理時，雖沒有兩人性行為證據，但法官根據陳女、李男對話紀錄，認定兩人交往超過一般人際關係，判李男要賠30萬元。

判決指出，陳女與丈夫去年1月登記結婚，婚後約半年時間，丈夫發現陳女對於婚姻感情越來越冷淡，後來經過質問，陳女才坦承跟過去在北部任教時認識的李姓教務主任曖昧。

陳女丈夫從李男、陳女對話紀錄發現，李男不僅稱呼陳女「寶貝」，甚至還傳了一張兩人合照的照片，特別在照片上註記「欠妳一個戒指」。

此外，有次活動結束後，陳女和李男入住同一飯店，陳女手機卻留存當時投宿的合照，只見陳女頭髮濕潤，大腿以下赤裸，照片還有李男的膝蓋入鏡。

看完兩人對話後，陳女丈夫氣炸，提告對李姓教務主任求償120萬元，挨告後李男喊冤，稱他跟陳女本來就會分享家庭跟交友狀況，遇到困難時彼此安慰，最多只有相擁而泣，並沒有毫無避諱互相擁抱、摟腰，如果造成陳女丈夫身心痛苦，他願意道歉。

不過法官檢視兩人對話內容，李男曾向陳女溫情喊話，「寶貝你要撐住喔加油」、「抿嘴討拍」、「摟腰抱抱~」，李男出庭時，也承認有跟陳女住在同一房間，至於欠陳女一個戒指，「是因為我們雙方都知道對方已婚，我們兩人這輩子不可能，才會說我這輩子欠她一個戒指」